Меркель вновь стало плохо на официальном мероприятии
Канцлеру Германии Ангеле Меркель уже второй раз за месяц стало плохо в ходе официального мероприятия. В этот раз приступ дрожи произошел у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает Reuters.
Представители кабмина ФРГ заявили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.
Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq— Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019
Видео: Меркель вновь стало плохо на официальном мероприятии
Похожая ситуация случилась 18 июня, когда Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.
После случившегося Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала себя лучше после того, как выпила несколько бутылок воды.