Чт, 27.06.2019
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Меркель вновь стало плохо на официальном мероприятии
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ФОТО: AFP/SCANPIX

Канцлеру Германии Ангеле Меркель уже второй раз за месяц стало плохо в ходе официального мероприятия. В этот раз приступ дрожи произошел у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает Reuters.

Представители кабмина ФРГ заявили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.

Видео: Меркель вновь стало плохо на официальном мероприятии 

Похожая ситуация случилась 18 июня, когда Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.

После случившегося Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала себя лучше после того, как выпила несколько бутылок воды.

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