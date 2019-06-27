Меркель вновь стало плохо на официальном мероприятии

Канцлеру Германии Ангеле Меркель уже второй раз за месяц стало плохо в ходе официального мероприятия. В этот раз приступ дрожи произошел у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает Reuters.