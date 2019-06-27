5 самых опасных дней в июле 2019 года

В целом июль окажется довольно благоприятным временем, но этот месяц будет омрачен двумя затмениями - солнечным 2 июля и лунным в ночь с 16 на 17 июля. Это продуктивный месяц, но в опасные дни лучше снизить активность и проявлять максимальную осторожность.

2 июля - солнечное затмение, день любовных неудач

Нас ожидает полное солнечное затмение в 10 градусах знака Рака. Это значит, что ожидаются большие проблемы в плане семейного общения, поиска любви. Влюбленные могут встретиться с волной негатива, исходящей от окружающих и от них самих. Это будет время ссор, конфликтов, сплетен и лицемерия. Также велика вероятность разочарований в людях.

Важно принимать людей такими, какие они есть - со всеми их недостатками, страхами и странностями.

Идеальных людей не бывает, и 2 июля станет тому самым верным подтверждением. Затмение - день расцвета эгоистичности и раздражительности.

Фотогалерея: Солнечное затмение в Латвии

7 июля - день внутреннего хаоса и лени

Растущая Луна в этот день будет находиться в знаке Девы. Такое сочетание негативно сказывается на внутреннем мире людей. Они начинают нарушать данные себе и окружающим обещания, что отпугивает удачу. Также из-за диссонанса Луны и Девы многие начинают лениться, людям сложнее бороться с прокрастинацией и другими вредными привычками.

В этот день Луна также будет находиться в тригоне с Плутоном. Такой аспект означает, что у многих утратится стимул к саморазвитию. Преодолевать препятствия будет сложнее.

Единственное, что может минимизировать риск неурядиц в этот день - тот факт, что это будет воскресенье. Лучше не браться за важные дела, а просто отдохнуть как следует.

16 и 17 июля - лунное затмение, дни проблем в делах

Частичное лунное затмение пройдет в знаке Козерога, который отвечает за самоутверждение людей, нашу идеологию. Само пребывание Луны в Козероге в Полнолуние и в момент роста Луны - это дни крайне опасные. Затмение усилит волну негатива, из-за чего люди могут стать жадными.

Скупость негативно отразится на всех сферах жизни без исключения. Кроме того, возможно обострение ревности.

Затмение в Козероге заберет у многих вдохновение. Творческим личностям будет сложнее справляться с работой, но стоит помнить о том, что из любой ситуации всегда есть выход. Главное - оставаться верными своим принципам. Лунное затмение постарается направить нас по ложному пути.

Фотогалерея: Лунное затмение

24 июля - день эмоциональных проблем

Убывающая Луна в Овне - опасное время, когда люди часто относятся к себе слишком требовательно. У многих в этот день могут начаться проблемы с уверенностью в себе. Это будет выражаться в недовольстве своей внешностью, в обострении комплексов, вызванном серьезным диссонансом между Луной и звездами.

Дополнительные проблемы принесет квадратура Луны с Меркурием.

Меркурий - планета, которая может провоцировать скандалы, когда настроение Луны не из лучших. 24 июля так и произойдет.

Также Меркурий ведает памятью людей и дарит удачу в длительных поездках. В этот день все с точностью до наоборот - лучше избегать смены обстановки и поездок.