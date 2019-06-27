Чт, 27.06.2019
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Умер бывший тренер рижской "Даугавы" Янис Скределис

Янис Скределис

ФОТО: LETA

В четверг, 27 июня, в возрасте 79 лет умер бывший тренер рижской футбольной команды "Даугава" Янис Скределис. Об этом сообщила Латвийская Федерация Футбола (ЛФФ) на своей официальной странице.

Янис Скределис родился в 1939 году в Илуксте. По окончании Латвийского государственного института физической культуры (ЛГИФК) в 1966 году Скределис занялся тренерской работой в своём родном городе.

С 1977 по 1980 год он тренировал сборную юниоров республики, которая в 1978 году под его руководством заняла 4-е место на турнире "Переправа".

В 1981 году возглавил ведущий клуб Латвийской ССР - "Даугаву", но несмотря на яркую игру команде так и не удалось подняться из первой лиги в высшую.

В 1990 году Скределис работал с олимпийской сборной Ирака, а потом возглавлял "Металлург" из Запорожья. Вскоре тренер вернулся в Латвию, где начал сотрудничество с ЛФФ.

ЛФФ выражает соболезнования родным и близким тренера, а также призывает начать все футбольные матчи в ближайшие выходные с минуты молчания в память о Янисе Скределисе.

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