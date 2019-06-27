Умер бывший тренер рижской "Даугавы" Янис Скределис

Янис Скределис родился в 1939 году в Илуксте. По окончании Латвийского государственного института физической культуры (ЛГИФК) в 1966 году Скределис занялся тренерской работой в своём родном городе.

С 1977 по 1980 год он тренировал сборную юниоров республики, которая в 1978 году под его руководством заняла 4-е место на турнире "Переправа".

В 1981 году возглавил ведущий клуб Латвийской ССР - "Даугаву", но несмотря на яркую игру команде так и не удалось подняться из первой лиги в высшую.

В 1990 году Скределис работал с олимпийской сборной Ирака, а потом возглавлял "Металлург" из Запорожья. Вскоре тренер вернулся в Латвию, где начал сотрудничество с ЛФФ.