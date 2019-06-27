Чт, 27.06.2019
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"Даллас" предложит Порзиньгису астрономический контракт

Кристап Порзиньгис

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил в своём Twitter, что "Даллас" планирует предложить латвийскому баскетболисту Кристапу Порзиньгису 5-летний контракт на 158 миллионов долларов.

Журналист сообщил, что Порзиньгис и руководство "Далласа" встретятся в ближайшее воскресенье, 30 июня, сразу после открытия рынка свободных агентов.

Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент 23-летний баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.

В январе этого года Порзиньгис в результате обмена перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас". После этого руководство техасской команды сообщило, что рассчитывает на латвийского баскетболиста в долгосрочной перспективе.

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