"Даллас" предложит Порзиньгису астрономический контракт

Журналист сообщил, что Порзиньгис и руководство "Далласа" встретятся в ближайшее воскресенье, 30 июня, сразу после открытия рынка свободных агентов.

Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент 23-летний баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.

В январе этого года Порзиньгис в результате обмена перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас". После этого руководство техасской команды сообщило, что рассчитывает на латвийского баскетболиста в долгосрочной перспективе.