"Даллас" предложит Порзиньгису астрономический контракт

Журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил в своём Twitter, что "Даллас" планирует предложить латвийскому баскетболисту Кристапу Порзиньгису 5-летний контракт на 158 миллионов долларов.
Журналист сообщил, что Порзиньгис и руководство "Далласа" встретятся в ближайшее воскресенье, 30 июня, сразу после открытия рынка свободных агентов.
Restricted free agent Kristaps Porzingis and the Dallas Mavericks will meet when free agency opens on June 30 and the franchise plans to offer Porzingis a full five-year, $158 million maximum contract, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2019
Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент 23-летний баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.
В январе этого года Порзиньгис в результате обмена перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас". После этого руководство техасской команды сообщило, что рассчитывает на латвийского баскетболиста в долгосрочной перспективе.