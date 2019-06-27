Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala будет посвящен Юрмале

"Юрмала - то самое потрясающее место, где людям, откуда бы они не приехали, невероятно приятно проводить время. Море, лес… а главное - жара! В последние годы я всех приглашаю в "Cолнечную Юрмалу". Сначала это было шуткой, но постепенно стало самой настоящей правдой. Во время фестиваля в Юрмале всегда очень тепло. У нас очень много солнца. Вода в море в прошлом году была 24 градуса!", - подчеркивает Лайма Вайкуле, создательница фестиваля.

"Воздух Юрмалы пропитан невероятно позитивной музыкальной энергией. Надышавшись им – хватает вдохновения на год вперед, после чего необходим новый глоток, поэтому мы третий год подряд с нетерпением ждём Рандеву у Лаймы в Юрмале!" - говорят участники группы SunStroke Project из Молдовы. Эти яркие музыканты также выступят на сцене фестиваля в "День Юрмалы".

ФОТО: Пресс-фото

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале уже в пятый раз, отмечая свой первый юбилей.

С первого же года сформировались яркие отличительные черты фестиваля от других похожих: На Laima Rendezvous Jurmala все артисты поют вживую под сопровождение фестивального оркестра, а также участвуют в оригинальных дуэтах и трио.

“Мы за живой звук. Это когда один оркестр сопровождает всех артистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и они все поют вживую! Я вас уверяю, таких фестивалей очень мало.

Поначалу было тяжело уговорить всех артистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Зато теперь у нас атмосфера очень отличается от других. Потому что, когда ты просто выходишь, как кукла, - открываешь рот под фонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения!", - отмечает Вайкуле.