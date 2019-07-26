Фанни Штоллар - секс-символ из Венгрии, которую любят несмотря на поражения
О венгерской теннисистке Фанни Штоллар редко появляются новости, которые связаны с её успехами на корте. Фанни редко побеждает и находится в мировом рейтинге лишь на 224-й позиции. Чаще о 20-летней спортсменке пишут, когда она выкладывает фото в купальнике или красиво лежит на пляже.
Фанни начала заниматься теннисом в 10-летнем возрасте, а в 13 победила на чемпионате Венгрии, став самой юной чемпионкой национального турнира среди девушек в истории.
В профессионалах теннисистка дебютировала в 2015 году и победила на парном юниорском "Уимблдоне". На этом послужной список Фанни в принципе можно заканчивать. Сногсшибательная красотка занимает 224-е место в одиночном рейтинге и 104-е в парном разряде.
Да, возможно, венгерская теннисистка не может похвастаться победами на крупных турнирах, но зато у неё очень много красивых фото. В своём Instagram Фанни любит демонстрировать своё атлетичное тело и невероятно милое личико.
Пока у Фанни не получается сокрушать соперниц на корте, но зато получается поражать сердца поклонников своей внешностью и претендовать на звание секс-символа мирового тенниса.