Фанни Штоллар - секс-символ из Венгрии, которую любят несмотря на поражения

Фанни начала заниматься теннисом в 10-летнем возрасте, а в 13 победила на чемпионате Венгрии, став самой юной чемпионкой национального турнира среди девушек в истории.

В профессионалах теннисистка дебютировала в 2015 году и победила на парном юниорском "Уимблдоне". На этом послужной список Фанни в принципе можно заканчивать. Сногсшибательная красотка занимает 224-е место в одиночном рейтинге и 104-е в парном разряде.

Да, возможно, венгерская теннисистка не может похвастаться победами на крупных турнирах, но зато у неё очень много красивых фото. В своём Instagram Фанни любит демонстрировать своё атлетичное тело и невероятно милое личико.