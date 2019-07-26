Пт, 26.07.2019
Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Фанни Штоллар - секс-символ из Венгрии, которую любят несмотря на поражения

Фанни Штоллар - секс-символ из Венгрии, которую любят несмотря на поражения
Instagram недели

Фанни Штоллар

ФОТО: instagram.com/fannystollar

О венгерской теннисистке Фанни Штоллар редко появляются новости, которые связаны с её успехами на корте. Фанни редко побеждает и находится в мировом рейтинге лишь на 224-й позиции. Чаще о 20-летней спортсменке пишут, когда она выкладывает фото в купальнике или красиво лежит на пляже. 

Фанни начала заниматься теннисом в 10-летнем возрасте, а в 13 победила на чемпионате Венгрии, став самой юной чемпионкой национального турнира среди девушек в истории.

В профессионалах теннисистка дебютировала в 2015 году и победила на парном юниорском "Уимблдоне". На этом послужной список Фанни в принципе можно заканчивать. Сногсшибательная красотка занимает 224-е место в одиночном рейтинге и 104-е в парном разряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSKEETIT💰

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

Да, возможно, венгерская теннисистка не может похвастаться победами на крупных турнирах, но зато у неё очень много красивых фото. В своём Instagram Фанни любит демонстрировать своё атлетичное тело и невероятно милое личико. 

Пока у Фанни не получается сокрушать соперниц на корте, но зато получается поражать сердца поклонников своей внешностью и претендовать на звание секс-символа мирового тенниса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livin🦋

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squats low , standards high ® 📸 @tnt_gets_fit

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wayy too pumped to be back! 🔝🇺🇸

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We glow different🦋

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad vibes dont go w my outfit 😎

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follow my lead...to @sushisamba 🤭

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hold on...picture break☝🏾

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This goes out to my valentine

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omw👼🏼

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirt szn got me good 💦🥵

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day trip for vibezz

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pull up im ready in 5..🤥

A post shared by Fanny Stollar (@fannystollar) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ