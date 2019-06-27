Полиция Вентспилса просит помощи в поисках пропавшего без вести мужчины

Мужчина в среду около 8:00 вышел на прогулку из здания Вентспилсского дома социальной опеки на улице Перкону и до этого момента не вернулся.

Известно, что мужчина ранее длительно гулял в Вентспилсе в окрестностях гребной базы Dampeļi на Дампелю гатве. У мужчины проблемы с памятью и слабый слух.

Приметы: рост 1,78, среднее телосложение, короткие седые волосы.

Описание его одежды и обуви неизвестно. Возможно, что на не нем была куртка синего цвета и серые спортивные штаны.