Чт, 27.06.2019
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Полиция Вентспилса просит помощи в поисках пропавшего без вести мужчины

ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит помощи жителей в поисках пропавшего без вести Арвидса Бирзиньша.

Мужчина в среду около 8:00 вышел на прогулку из здания Вентспилсского дома социальной опеки на улице Перкону и до этого момента не вернулся.

Известно, что мужчина ранее длительно гулял в Вентспилсе в окрестностях гребной базы Dampeļi на Дампелю гатве. У мужчины проблемы с памятью и слабый слух.

Приметы: рост 1,78, среднее телосложение, короткие седые волосы.

Описание его одежды и обуви неизвестно. Возможно, что на не нем была куртка синего цвета и серые спортивные штаны. 

Любого, кто может знать возможное местонахождение мужчины, полиция просит звонить по номеру 110.

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