В "Дзинтари" выступит Григорий Лепс

Яркая личность и уникальный тембр Григория Лепса привлекает к его творчеству миллионы.

В нём сочетается "стальная" мужская обаятельность, сильный, многогранный голос и конечно же правильно подобранный репертуар.

Его выступления, будь то Москва, Рига или любой другой город, это всегда аншлаг. Каждый концерт можно назвать настоящим событием!



Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческиe эксперименты, его песни сложно уместить в какие-то одни конкретные стилистические или тематические рамки.

Талантливый, открытый, обладающий неповторимым шармом, певец щедро делится своей энергией со зрителем, не оставляя никого равнодушным.

Галерея: Концерт Григория Лепса в Риге (2019)

B этот раз в концерте Григория Лепса прозвучат как горячо любимые песни ("Я уеду жить в Лондон", "Самый лучший день", "Вьюга", "Она не твоя", "Я тебе не верю" и дp.), так и новые композиции.