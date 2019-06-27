ЧСР на пост мэра Риги выдвинет Бурова

Кандидатура Бурова была единственной, которая обсуждалась в партии.

В начале года Буров был избран на должность вице-мэра Риги. В апреле после отстранения Нила Ушакова от должности, Буров взял на себя обязанности мэра. Когда мэром избрали однопартийца Бурова Дайниса Турлайса, он планировал оставить пост, однако после раскола во фракции "Согласия" Буров продолжил занимать должность вице-мэра.

После того как Турлайс был снят с должности мэра, Буров был снова назначен и.о. председателя думы.

Если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент может инициировать роспуск думы. Кроме того, парламент может принять такое решение, если на трех заседаниях думы подряд не будет кворума.