Майк Тайсон: "Я бы поступил точно также, как Бриедис"

Напомним, что 15 июня в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии Майрис Бриедис в скандальном бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде. Этот бой вызвал огромный ажиотаж, а польская сторона даже подала протест, касающийся судейства в этом поединке.

В интервью польскому телеканалу TVP Sport Майк Тайсон признался, что на месте Бриедиса поступил бы также, потому что сначала неспортивным поведением отметился Гловацки.

"Я видел этот поединок. Гловацки ударил Бриедиса в затылок, а тот ответил ему локтем. Я бы сделал также. Оба нарушили правила. Гловацки не должен был бить его в затылок. Он знал, что это плохо", - сказал Тайсон.

Стоит отметить, что в 1997 году Тайсон вошёл в историю бокса очень неспортивным поведением, когда укусил Эвандера Холифилда за левое ухо.

За время своей карьеры Майк Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом).

Интересно, что Кшиштоф Гловацки является ярым поклонником Тайсона и на руке у поляка есть татуировка с изображением американского боксёра.