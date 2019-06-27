Майк Тайсон: "Я бы поступил точно также, как Бриедис"

Легендарный бывший боксёр Майк Тайсон побывал в Польше, где дал эксклюзивное интервью телеканалу TVP Sport. В разговоре с журналистом Тайсон высказался на тему скандального поединка между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки.
Напомним, что 15 июня в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии Майрис Бриедис в скандальном бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде. Этот бой вызвал огромный ажиотаж, а польская сторона даже подала протест, касающийся судейства в этом поединке.
В интервью польскому телеканалу TVP Sport Майк Тайсон признался, что на месте Бриедиса поступил бы также, потому что сначала неспортивным поведением отметился Гловацки.
"Я видел этот поединок. Гловацки ударил Бриедиса в затылок, а тот ответил ему локтем. Я бы сделал также. Оба нарушили правила. Гловацки не должен был бить его в затылок. Он знал, что это плохо", - сказал Тайсон.
Стоит отметить, что в 1997 году Тайсон вошёл в историю бокса очень неспортивным поведением, когда укусил Эвандера Холифилда за левое ухо.
За время своей карьеры Майк Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом).
Интересно, что Кшиштоф Гловацки является ярым поклонником Тайсона и на руке у поляка есть татуировка с изображением американского боксёра.
В финале Всемирной боксёрской суперсерии Бриедис сразится с кубинцем Юньером Дортикосом, который в 1/2 финала одолел американца Эндрю Табити и стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF.