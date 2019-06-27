Чт, 27.06.2019
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Евросоюз продлил экономические санкции против России

Иллюстративное фото

ФОТО: Foto: Darcy Lawrey / pexels.com

В четверг, 27 июня, Совет ЕС продлил секторальные экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс"

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

Решение было принято на основе докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми Евросоюз связывает сохранение санкций.

Экономические ЕС касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

В данном случае будет для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале будет ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС. Доступ будет также ограничен для их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

Также санкции продлевают запрет на экспортную и импортную торговлю оружием и  экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для армии РФ.

России также будет ограничен доступ к некоторым, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для добычи нефти.  

Санкции в отношении России были введены 31 июля 2014 года на один год. Ограничительные меры стали ответом на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом санкции были усилены в сентябре 2014 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры против 170 физических и юридических лиц и 44 организаций (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с присоединением Крыма и Севастополя, ограниченные их территорией (до 23 июня 2020 года).

Как отмечает "Интерфакс", 19 марта 2015 года было принято решение связать сроки действия санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая была намечена на 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе.

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