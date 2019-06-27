Латвийские баскетболистки начали чемпионат Европы с поражения

Матч активнее начали латвийские баскетболистки, которые повели со счётом 4:0. Правда, британка быстро удалось отыграться и выйти вперёд. После первой четверти счёт был 17:24 в пользу Великобритании.

Во втором игровом отрезке сборная Латвии продолжала догонять соперниц, которые на каждый точный бросок наших баскетболисток - отвечали тем же. Ближе к середине матча латвийской сборной удалось приблиться к соперницам практически вплотную - 39:41.

В третьем четверти нашей команде на какое-то время даже удалось сравнять счёт (47:47), но затем британки точно исполнили два трёхочковых броска и снова ушли в отрыв. Перед заключительным игровым отрезком счёт на табло был 49:65 в пользу Великобритании.

Заключительная четверть игры не повлияла на ход встречи. Британки уверенно довели дело до победы и нанесли Латвии первое поражение на чемпионате Европы - 60:74.

Самыми результативными в составе латвийской сборной стали Элина Дикеулака (17 очков), Паула Страутмане (14 очков) и Зента Мельника (11 очков). Лучшей среди британок стала Джоанна Лидхэм (24 очка).

В следующем матче сборная Латвии сыграет с Украиной. Игра состоится в пятницу, 28 июня, в 18:30. В заключительном матче группового этапа латвийских баскетболисток ждёт встреча с чемпионом Европы Испанией.

Напомним, что победитель группы выйдет в 1/4 финала, а команды занявшие в группах вторые и третьи места между собой определят ещё двоих четвертьфиналистов. Шесть лучших команд европейского первенства обеспечат себе участие в квалификации на Олимпиаду, которая в 2020 году пройдёт в Токио.