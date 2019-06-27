Дело сестер Хачатурян: опубликована стенограмма первых допросов девушек

Что произошло?

Три сестры Крестина, Ангелина и Мария были задержаны июле 2018 года в Москве. На тот момент им было 19, 18, и 17 лет. Девушек задержали по подозрению в убийстве их отца — тело мужчины было обнаружено в подъезде дома, на нем были видны многочисленные колото-резаные раны.

Тогда девушки рассказали, что отец издевался над ними и "использовал как рабынь". В ходе уголовного процесса следователи установили, что Михаил Хачатурян действительно "совершал аморальные действия" с дочерьми.

Расследование уголовного дела завершилось. Всем трем сестрам предъявлено окончательное обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, которое стало "результатом противоправных насильственных действий со стороны отца".

Ни обвиняемые, ни их адвокаты не согласны с этой формулировкой. Адвокаты заверяют, что сестры Хачатурян находились в ситуации необходимой самообороны.

Крестина Хачатурян. ФОТО: AFP/SCANPIX

Почему дело актуализировалось сейчас? Каковы новые подробности?

В среду, 26 июня, Telegram-канал Mash опубликовал стенограмму первых допросов сестер, в ходе которых девушки назвали родителя тираном и насильником. Таким образом, дело снова актуализировалось в медиа-пространстве.

Адвокаты двоих сестер подтвердили журналистам РБК, что стенограмма похожа на ранние показания девушек.

Сами сестры Хачатурян указали, что отец сексуально домогался их. При этом мужчина говорил, что "прелюбодействовать это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет". Девушки никому не рассказывали о происходящем, поскольку боялись, что им не поверят.

Кроме того, по их словам, у Михаила Хачатуряна был целый арсенал оружия - сестры боялись, что отец может их покалечить.

Как отмечает BBC, показания каждой из девушек похожи даже формулировками. По их словам, к отцу они обращались исключительно на "вы". Обвиняемые исполняли роль прислуги для родителя - готовили ему еду, убирались в квартире и стирали вещи. Кроме того Михаил Хачатурян избивал мать девушек, Аурелию Дундук, пока не выгнал женщину из дома.

Старшая из сестер Крестина указала, что в течение последних трех-пяти лет, девушки начали замечать тенденции "маниакального воспитания" в поведении отца. Мужчина даже установил домофон с видеокамерой.

За месяц до убийства отец девочек начал посещать психиатра. За несколько дней до убийства мужчина сексуально домогался своей средней дочери Ангелины.

"Нам нет оправданий, я это знаю, я признаюсь в том, что совместно с сестрами совершили данное преступление, это для нас было, наверное, единственным способом выхода из ситуации, мы по крайней мере другого ничего не придумали. Мы это совершили из-за его жестокого обращения к нам", — сказала младшая из сестер Мария.

Ангелина Хачатурян ФОТО: AFP/SCANPIX

Что еще рассказали сестры?

И Крестина, и Ангелина, и Мария описала день, когда было совершено преступление. По словам девушек, когда Михаил Хачатурян проснулся, "у него началась тирания" и он стал вызывать каждую из них к себе по очереди и задавал какие-то "бредовые вопросы". Если девочки не отвечали ему, мужчина брызгал им в лицо из перцового баллончика. Около 16.00 сестры решили убить отца.

По словам старшей сестры Крестины, они пошли на это решение осознанно.

"Мы с сестрами устали от такой жизни, мы боялись к кому-либо обратиться, потому, что у него везде были связи, мы боялись, так как знали, что ему все сойдет с рук", — пояснила девушка.

После ужина Михаил Хачатурян заснул в своем кресле-качалке, сестры решили напасть на него.

Как отмечает BBC, Ангелина била отца молотком, Мария - ножом, а Крестина распыляла ему в лицо газ из перцового баллончика, помешав мужчине таким образом сопротивляться.

По словам Крестины, Михаил вышел в подъезд и пытался добраться до лифта. Там на него напала младшая сестра Мария с кухонным ножом - девушка нанесла ему удар в сердце.

Мария Хачатурян ФОТО: AFP/SCANPIX

Что говорят адвокаты сестер?

"Да, в целом показания взяты из протоколов первых допросов. Но показания приведены не полностью", — заявил адвокат Марии Ярослав Пакулин.

"Те показания, которые они давали с нашим участием, они более подробны, там больше и событий, и всех подробностей по всем обстоятельствам", — добавил адвокат Крестины Алексей Липцер.