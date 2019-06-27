Пабрикс: нужно подать ясный сигнал России - война против любой страны НАТО будет ошибкой

Как агентство LETA проинформировал представитель Минобороны Латвии Роберт Скраучс, на собрании обсуждалось будущее договора РСМД из-за не соблюдения договора Россией.

"Несмотря на старания НАТО обеспечить взаимное соблюдение условий договора РСМД, нужно считаться с тем, что нынешняя позиция России может остаться неизменной. В этом случае альянс должен дать ясный сигнал о том, что использование военной силы против любого государства Европы, особенно против члена НАТО, будет большой ошибкой", - подчеркнул Пабрикс.

Министр обороны также указал, что напряжение между Ираном и США стоит уменьшать миролюбивым путем. В качестве одного из потенциальных решений проблемы политик упомянул решение Ирана прекратить распространение ядерного оружия.

Представительница Минобороны Вита Бриже сообщила агентству LETA, что Пабрикс на встрече в Брюсселе получил символический подарок от министра обороны Канады Харджита Саджана - демилитаризированную винтовку Lee Enfield. Канада подарила 120 таких винтовок на нужды почетной охраны НВС.

Как подчеркнул Пабрикc, Lee Enfield является особенным подарком на столетие латвийской армии, поскольку оружия такого типа были в экипировке военных уже в 1919 году, когда была создана армия Латвии.

"К тому же этот жест подтверждает тесное сотрудничество Латвии и Канады в сфере обороны, развитие которой является существенным для укрепления региональной безопасности", - заявил Пабрикс.