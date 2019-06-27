Анастасия Григорьева завоевала для Латвии первое золото на Европейских играх

На пути в финал Григорьева победила болгарку Софию Георгиеву (4:10, румынку Ангелу Александру (10:3) и литовку Дануту Домикайтите (10:3).

В финальном поединке в весовой категории до 68 кг Григорьева победила российскую спортсменку Анастасию Братчикову (5:3).

Напомним, что трёхкратная чемпионка Европы Анастасия Григорьева четыре года назад на Европейских играх завоевала бронзовую медаль.

Для Латвии эта медаль стала шестой на Европейских играх-2019 и первой золотой. Ранее в копилку нашей команды серебро принесли самбист Виктор Решко, баскетболисты 3х3, командные стрелки Агата Рушмане и Лаурис Страутманис. Лаурис также принёс бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях. Также бронза на счету копьеметательницы Мадары Паламейки.