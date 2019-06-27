"Московского отравителя" подозревают в сексуальном насилии над подростками

Арестованного по подозрению в отравлении и ограблении прохожих в центре Москвы 26-летнего Мурата Сабанова проверяют и на возможные "преступления против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних". Об этом сообщает издание "Сноб" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Москве
В отношении Сабанова возбуждено семь уголовных дел, в которых фигурируют 11 потерпевших. Дела связаны со статьями "Кража" и "Разбой".
Напомним, издание The Village, сотрудница которого пострадала от рук злоумышленника, написало о серии отравлений и нападений на прохожих в центре Москвы. Пока жертвы были без сознания, их грабили или избивали. Некоторые из пострадавших впали в кому.
По сведениям The Village, за май и июнь от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека.
Преступник действовал по единой схеме - он знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил.
Как отмечает "Сноб", Сабанов сначала был задержан полицией по подозрению задержала этого мужчину по подозрению в краже, но отпущен под подписку о невыезде. Повторно его задержали 25 июня.
Во время обыска у молодого мужчины нашли украденные вещи и свертки с белым порошком - фенозепамом (транквилизатор), клонПри обыске у подозреваемого нашли похищенные вещи и свертки с белым порошком — феназепамом (транквилизатор), клозапином (нейролептик) и трамадолом (опиоидный анальгетик).