"Московского отравителя" подозревают в сексуальном насилии над подростками

В отношении Сабанова возбуждено семь уголовных дел, в которых фигурируют 11 потерпевших. Дела связаны со статьями "Кража" и "Разбой".

Напомним, издание The Village, сотрудница которого пострадала от рук злоумышленника, написало о серии отравлений и нападений на прохожих в центре Москвы. Пока жертвы были без сознания, их грабили или избивали. Некоторые из пострадавших впали в кому.

По сведениям The Village, за май и июнь от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека.

Преступник действовал по единой схеме - он знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил.

Как отмечает "Сноб", Сабанов сначала был задержан полицией по подозрению задержала этого мужчину по подозрению в краже, но отпущен под подписку о невыезде. Повторно его задержали 25 июня.