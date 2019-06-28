Несчастный случай в Резекне: из огня удалось спасти семь человек, один погиб

В 2:38 пожарные направились в жилой дом, где вспыхнул пожар. Еще до прибытия сотрудников ГПСС, живущий рядом пожарный, который отдыхал после работы заметил несчастье и отправился на подмогу, начав спасать и эвакуировать людей.