Пт, 28.06.2019
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Несчастный случай в Резекне: из огня удалось спасти семь человек, один погиб

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

В минувшую ночь в пожаре в Резекне погиб человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В 2:38 пожарные направились в жилой дом, где вспыхнул пожар. Еще до прибытия сотрудников ГПСС, живущий рядом пожарный, который отдыхал после работы заметил несчастье и отправился на подмогу, начав спасать и эвакуировать людей. 

Спасателям ГПСС прибыв на место происшествия удалось спасти трех человек, а также одну собаку. Из задымленного помещения были эвакуированы семь человек, однако одного спасти не удалось. 

В 6:08 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. 

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 16 пожаров.

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