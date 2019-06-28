Несчастный случай в Резекне: из огня удалось спасти семь человек, один погиб

В минувшую ночь в пожаре в Резекне погиб человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
В 2:38 пожарные направились в жилой дом, где вспыхнул пожар. Еще до прибытия сотрудников ГПСС, живущий рядом пожарный, который отдыхал после работы заметил несчастье и отправился на подмогу, начав спасать и эвакуировать людей.
Спасателям ГПСС прибыв на место происшествия удалось спасти трех человек, а также одну собаку. Из задымленного помещения были эвакуированы семь человек, однако одного спасти не удалось.
В 6:08 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 16 пожаров.