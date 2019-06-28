Севастова о ссоре с Остапенко: "Это ненормально, что в сборной нужно подчиняться пожеланиям Алёны"

Признаки того, что между Остапенко и Севастовой начался очевидный раздор, появились в апреле этого года, когда после совместного матча в Штутгарте латвийские теннисистки обменялись не очень приятными словами, инициатором которых стала Остапенко.

Это случилось всего несколько дней после поражения сборной Латвии от Германии на Кубке Федерации. В том матче из-за проблем со здоровьем Севастова не смогла принять участия. Отношения между двумя теннисистками не были гладкими и до этого, но Латвийской Федерации Тенниса удавалось объединять спортсменок под общим флагом.

"Нельзя сказать, что перед матчем со Словакией на Кубке Федерации и во время него в сборной была хорошая атмосфера. Общественность, конечно, этого не видела. Мы профессионалы и умеем подать всё так, как этого требует этикет. Главное, что мы представляем свою страну", - сказала Севастова в беседе с журналом.

"Остальным в сборной приходится подчиняться планам и пожеланиям Алёны. Я не думаю, что это нормально. Всё нужно делать вместе.

Чтобы победить на Кубке Федерации недостаточно двух одиночниц. Иногда судьбу противостояния решает парная игра. И что нам от неё ждать, если мы не можем вместе потренироваться? Так мы ничего не выиграем, потому что у нас нет команды!".

Анастасия Севастова и Алёна Остапенко ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Севастова отказалась от матча против Германии на Кубке Федерации не только из-за микроклимата в команде, но и из-за травмы спины.

"Это твёрдое покрытие в Риге не очень полезно для тела и, возможно, именно с этого всё и началось. Позже в Дохе я неудачно упала с лестницы. В Индиан-Уэллсе, Майами и Чарльстоне я всё время чувствовала боли и приходилось делать инъекции. В Индиан-Уэллсе и Майами новые покрытия безжалостны, поэтому воспаление не прошло. Грунт более мягок и врачи посоветовали мне не менять покрытие. Пришлось выбирать - рисковать всем или заботиться о здоровье", - прокомментировала Севастова свой отказ приезжать в сборную.

Всего несколько дней после матча Латвии и Германии на Кубке Федерации ведущим теннисисткам нашей страны предстояла очная встреча на турнире в Штутгарте. После поражения Остапенко отправилась к сетке, где сказала Севастовой - faked injury, указывая на то, что Севастова симулировала травму.

"Если есть такой детский сад, то что я могу поделать. Если у неё есть какие-то претензии, то пусть подойдёт поговорить лично, а не обсуждает что-то за спиной. Для меня этот матч ничем не отличался от остальных", - сказала Севастова.

Журнал Sporta Avīze отмечает, что в этой ситуации можно понять и Остапенко, которая самоотверженно боролась на Кубке Федерации, пока Севастова отказала сборной и готовилась к турниру в Штутгарте.

"Сложно что-либо комментировать. У неё были проблемы со спиной, но она тренировалась в Штутгарте. Это её выбор и решение. Для меня большая честь представлять Латвию. Я с 14-15 лет не пропустила ни одного матча Кубка Федерации. Для меня это что-то особенное, так как я играю не за себя, а за страну", - заявила Остапенко.