Кучинскис: премьеру следует уволить Немиро за решение распустить совет предприятия Latvenergo

Такое заявление сделал Кучинскис в интервью в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения. Речь идет о самовольном решении министра экономики о изменениях в совете Latvenergo.

По его мнению, это должно быть сделано, если он хочет сохранить стандарты, под которыми Латвия подписалась, вступив в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Если вы хотите сохранить стандарты, под которыми Латвия подписалась, вступая в ОЭСР, законодательство, которое жестко очертило границы советов, правлений... Если этого не сделать, нужно ждать следующего совета", — сказал политик.

Как сообщалось ранее, в среду, 19 июня, был уволен совет Latvenergo.

В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО "Валстс некустамие ипашуми" Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления "RB Rail" Байба Рубеса.