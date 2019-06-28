СГД раскрыла схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость

Как сообщили в СГД, группа лиц реализовала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причиняя ущерб госбюджету.

В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.

Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, "клиенты" схемы включали в декларации НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово-таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства - печати, кодовые калькуляторы и карты интернет-банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218-й Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.