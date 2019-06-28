Пт, 28.06.2019
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Макмиллан продлил контракт с рижским "Динамо"

Брэндон Макмиллан

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское "Динамо" решило продлить контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает официальный сайт латвийского клуба.

29-летний Макмиллан проведёт в "Динамо" уже третий сезон. В минувшем сезоне хоккеист провёл 47 матчей регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Кроме того Макмиллан заработал 50 штрафных минут и коэффициент полезности "-12".

Ранее канадец в КХЛ представлял хорватский клуб "Медвешчак" и нижегородское "Торпедо".

В общей сложности в КХЛ Макмиллан провёл 158 матчей, в которых забросил 36 шайб и сделал 30 результативных передач.

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