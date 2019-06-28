Макмиллан продлил контракт с рижским "Динамо"

Рижское "Динамо" решило продлить контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Arī šosezon Rīgu pārstāvēs @BrandonMcMil !— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) June 28, 2019
Dinamo Rīga komandas sastāvā uzbrucējs aizvadīs trešo sezonu.#dinamoriga #khl pic.twitter.com/OY0b9XIUa8
29-летний Макмиллан проведёт в "Динамо" уже третий сезон. В минувшем сезоне хоккеист провёл 47 матчей регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Кроме того Макмиллан заработал 50 штрафных минут и коэффициент полезности "-12".
Ранее канадец в КХЛ представлял хорватский клуб "Медвешчак" и нижегородское "Торпедо".
В общей сложности в КХЛ Макмиллан провёл 158 матчей, в которых забросил 36 шайб и сделал 30 результативных передач.