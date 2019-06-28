Макмиллан продлил контракт с рижским "Динамо"

29-летний Макмиллан проведёт в "Динамо" уже третий сезон. В минувшем сезоне хоккеист провёл 47 матчей регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Кроме того Макмиллан заработал 50 штрафных минут и коэффициент полезности "-12".