Пт, 28.06.2019
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Мэр Лиепаи: новая тюрьма обеспечит городу 400 новых рабочих мест

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Тюрьма.

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Новая тюрьма в Лиепае обеспечит городу примерно 400 новых рабочих мест, на которые могут претендовать люди с соответствующим образованием и квалификацией, рассказал агентству LETA мэр Лиепаи Янис Вилнитис.

Политик сказал, что тюрьме потребуются не только сторожа и надзиратели, но также психологи, медики и другие специалисты.

По словам Вилнитиса, к строительству тюрьмы горожане относятся по-разному, однако в основном поддерживают этот проект, так как тюрьма переедет из самого центра города в более отдаленный район.

Также тюрьма станет одним из крупнейших в городе потребителей коммунальных услуг, а обеспечивать ей услуги, например, общественное питание, будут городские предприятия.

Минюст также считает, что строительство новой тюрьмы принесет городу экономическое благо, так как в течение 3-4 лет 30-50 млн евро вернутся в бюджет в виде налогов.

В конкурсе на строительство комплекса Лиепайской тюрьмы лучшим было признано предложение ООО "Abora", которое построит объект за 113,597 млн евро. Тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.

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