Мэр Лиепаи: новая тюрьма обеспечит городу 400 новых рабочих мест

Политик сказал, что тюрьме потребуются не только сторожа и надзиратели, но также психологи, медики и другие специалисты.

По словам Вилнитиса, к строительству тюрьмы горожане относятся по-разному, однако в основном поддерживают этот проект, так как тюрьма переедет из самого центра города в более отдаленный район.

Также тюрьма станет одним из крупнейших в городе потребителей коммунальных услуг, а обеспечивать ей услуги, например, общественное питание, будут городские предприятия.

Минюст также считает, что строительство новой тюрьмы принесет городу экономическое благо, так как в течение 3-4 лет 30-50 млн евро вернутся в бюджет в виде налогов.