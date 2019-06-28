Мэр Лиепаи: новая тюрьма обеспечит городу 400 новых рабочих мест

Новая тюрьма в Лиепае обеспечит городу примерно 400 новых рабочих мест, на которые могут претендовать люди с соответствующим образованием и квалификацией, рассказал агентству LETA мэр Лиепаи Янис Вилнитис.
Политик сказал, что тюрьме потребуются не только сторожа и надзиратели, но также психологи, медики и другие специалисты.
По словам Вилнитиса, к строительству тюрьмы горожане относятся по-разному, однако в основном поддерживают этот проект, так как тюрьма переедет из самого центра города в более отдаленный район.
Также тюрьма станет одним из крупнейших в городе потребителей коммунальных услуг, а обеспечивать ей услуги, например, общественное питание, будут городские предприятия.
Минюст также считает, что строительство новой тюрьмы принесет городу экономическое благо, так как в течение 3-4 лет 30-50 млн евро вернутся в бюджет в виде налогов.
В конкурсе на строительство комплекса Лиепайской тюрьмы лучшим было признано предложение ООО "Abora", которое построит объект за 113,597 млн евро. Тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.