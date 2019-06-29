Севастова, Остапенко и Гулбис узнали имена своих соперников на Уимблдоне

Севастова в мировом рейтинге находится на 12-м месте и под таким же номером она посеяна на Уимблдоне. Её первая соперница Кристи Ан занимает 191-е место в мировом рейтинге WTA. Остапенко в этом рейтинге расположилась на 35-й строчке, а Се Шувэй на 29-й.

Для Севастовой Уимблдонский турнир не входит в число удачных. Анастасии ни разу не удавалось пройти дальше второго раунда соревнований.

Остапенко, в свою очередь, в прошлом году дошла до полуфинала Уимблдона, установив свой лучший результат на этом турнире. В 2017 году Алёна остановилась на стадии 1/4 финала.

Первая ракетка Латвии среди мужчин Эрнест Гулбис (90 ATP) в первом матче на Уимблдоне скрестит ракетки с аргентинцем Леонардо Майером (56 ATP). Для Гулбиса лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвёртый раунд.

Уимблдонский турнир начнётся в ближайший понедельник, 1 июля.