Пошло и вульгарно: 5 ошибок в ношении мини-юбок
Летом популярность мини-юбок, как известно, возрастает в разы, что радует как девушек, которые в них облачаются, так и мужчин, получающих удовольствие от возможности полюбоваться открытыми дамскими ножками. Однако нередко представительницы прекрасного пола сочетают мини с вещами так, что это выглядит вульгарно и пошло. Вот пять главных ошибок "на тему"...
Ошибка №1: кроп-топ
Мини-юбки и кроп-топы - совершенно несочетаемые вещи. В таком наряде практически все тело будет оголено, и образ получится чересчур вызывающим.
Если вы порядочная девушка, то это точно не ваше. Троп-топы идеально сочетаются с джинсами и брюками с завышенной талией.
Ошибка №2: глубокое декольте
Верхняя часть не должна быть слишком оголенной. Если вы решились надеть мини-юбку,
лучше полностью закрыть грудь, чтобы не перейти тонкую грань между сдержанной сексуальностью и откровенной вульгарностью.
Сочетание глубокого декольте с мини - это как раз чересчур откровенная комбинация.
Галерея: Дженнифер Энистон в сексуальном кожаном мини
Ошибка №3: открытые плечи
Это то же самое, что и глубокое декольте. С мини-юбкой подобное будет смотреться слишком откровенно. Ведь в таком случае большая часть вашего тела открыта для просмотра окружающих.
Пожалуй, только на пляже уместны подобные наряды. А вот в будни мини-юбку все-таки уместно носить с закрытым верхом.
Ошибка №4: шпильки
Разумеется, мини-юбки можно носить со шпильками. Но делать это следует крайне осторожно. Это допустимо только в том случае, если у вас стройные и подтянутые ноги.
Причем уместно такое сочетание исключительно на коктейльной вечеринке, но никак не на рабочем месте, в офисе.
Зачастую сочетание мини и шпилек выглядит слишком вульгарно.
Поэтому большинство девушек в последнее время предпочитают каблукам кеды или мюли на невысокой платформе.
Галерея: Рианна в белом мини-платье
Ошибка №5: колготки в сеточку
Подобное сочетание уместно лишь на сексуальном вечере наедине со своим мужчиной. В остальных случаях вы можете прослыть девушкой легкого поведения.
Если хотите надеть колготки в сеточку с мини-юбкой, то на ногах должны быть модные кроссовки, а сверху - закрытый топ.