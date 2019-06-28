Пошло и вульгарно: 5 ошибок в ношении мини-юбок

Ошибка №1: кроп-топ

Мини-юбки и кроп-топы - совершенно несочетаемые вещи. В таком наряде практически все тело будет оголено, и образ получится чересчур вызывающим.

Если вы порядочная девушка, то это точно не ваше. Троп-топы идеально сочетаются с джинсами и брюками с завышенной талией.

Ошибка №2: глубокое декольте

Верхняя часть не должна быть слишком оголенной. Если вы решились надеть мини-юбку,

лучше полностью закрыть грудь, чтобы не перейти тонкую грань между сдержанной сексуальностью и откровенной вульгарностью.

Сочетание глубокого декольте с мини - это как раз чересчур откровенная комбинация.

Галерея: Дженнифер Энистон в сексуальном кожаном мини

Ошибка №3: открытые плечи

Это то же самое, что и глубокое декольте. С мини-юбкой подобное будет смотреться слишком откровенно. Ведь в таком случае большая часть вашего тела открыта для просмотра окружающих.

Пожалуй, только на пляже уместны подобные наряды. А вот в будни мини-юбку все-таки уместно носить с закрытым верхом.

Ошибка №4: шпильки

Разумеется, мини-юбки можно носить со шпильками. Но делать это следует крайне осторожно. Это допустимо только в том случае, если у вас стройные и подтянутые ноги.

Причем уместно такое сочетание исключительно на коктейльной вечеринке, но никак не на рабочем месте, в офисе.

Зачастую сочетание мини и шпилек выглядит слишком вульгарно.

Поэтому большинство девушек в последнее время предпочитают каблукам кеды или мюли на невысокой платформе.

Галерея: Рианна в белом мини-платье

Ошибка №5: колготки в сеточку

Подобное сочетание уместно лишь на сексуальном вечере наедине со своим мужчиной. В остальных случаях вы можете прослыть девушкой легкого поведения.