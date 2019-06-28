Пирог проще простого: тает во рту!
"Сегодня готовим абрикосовый пирог. Прелесть теста в том, что его можно использовать с любыми фруктами и ягодами. Пироги получаются замечательные!" - отметила Ольга Матвей, перед тем как поделиться с подписчиками своего YouTube-канала очередным видеорецептом. А мы спешим поделиться им с вами, поскольку отзывы отличные!
Ингредиенты: абрикосы - 10 шт., мука - 150 г, разрыхлитель - 1,5 ч. л., яйца - 3 шт., сахар - 165 г, молоко - 40 мл, масло сливочное - 120 г.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!