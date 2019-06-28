"Сегодня готовим абрикосовый пирог. Прелесть теста в том, что его можно использовать с любыми фруктами и ягодами. Пироги получаются замечательные!" - отметила Ольга Матвей, перед тем как поделиться с подписчиками своего YouTube-канала очередным видеорецептом. А мы спешим поделиться им с вами, поскольку отзывы отличные!