ЧСР и "Согласие" договорились по кандидатуре Бурова на пост мэра Риги

В пятницу, 28 июня, на встрече фракций "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Согласия" в Рижской думе представители обеих фракций еще раз подтвердили, что поддерживают кандидатуру Олега Бурова (ЧСР) на пост мэра Риги, и договорились о сотрудничестве.
Руководитель фракции ЧСР Вячеслав Степаненко напомнил, что "Согласие" и раньше поддерживало Бурова как кандидата в мэры, и эта позиция не изменилась.
Степаненко сказал также, что намечавшаяся сегодня встреча с фракцией "Для развития Латвии" перенесена на следующую неделю. ЧСР готова говорить и с другими избранными в думу политическими силами.
Руководитель фракции "Согласия" Анна Владова подтвердила, что "Согласие" поддерживает кандидатуру Бурова.
"Фракция независимых депутатов" заявила, что выслушает всех предполагаемых кандидатов на пост градоначальника, а также не исключает возможности выдвижения своего претендента.
Оппозиционные партии решили не поддерживать кандидатуру Бурова. Глава новой фракции "Риге!" Оскар Путниньш заявил агентству LETA, что у ЧСР уже была возможность возглавить думу, и теперь мэром должен стать представитель другой партии.