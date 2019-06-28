ЧСР и "Согласие" договорились по кандидатуре Бурова на пост мэра Риги

Руководитель фракции ЧСР Вячеслав Степаненко напомнил, что "Согласие" и раньше поддерживало Бурова как кандидата в мэры, и эта позиция не изменилась.

Степаненко сказал также, что намечавшаяся сегодня встреча с фракцией "Для развития Латвии" перенесена на следующую неделю. ЧСР готова говорить и с другими избранными в думу политическими силами.

Руководитель фракции "Согласия" Анна Владова подтвердила, что "Согласие" поддерживает кандидатуру Бурова.

"Фракция независимых депутатов" заявила, что выслушает всех предполагаемых кандидатов на пост градоначальника, а также не исключает возможности выдвижения своего претендента.