Пт, 28.06.2019
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Авария в туннеле Плявиньской ГЭС: пострадали женщина и ребенок

Плявиньская ГЭС

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

​В пятницу в дорожно-транспортном происшествии в туннеле Плявиньской ГЭС пострадали женщина и ребенок, сообщила представитель Управления земгальского региона Госполиции Иева Сиетнице. 

Авария в Айзкраукле произошла вскоре после 10.00, когда женщина за рулем автомобиля марки Kia Picanto, не соблюдая дистанцию, вызвала столкновение с трактором John Deere, за рулем которого был мужчина 1990 года рождения.

В ДТП пострадали как женщина, так и пассажир ее автомобиля 2008 года рождения. Оба пострадавших доставлены в больницу, полиция выясняет обстоятельства происшествия. 

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