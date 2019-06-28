Авария в туннеле Плявиньской ГЭС: пострадали женщина и ребенок

В пятницу в дорожно-транспортном происшествии в туннеле Плявиньской ГЭС пострадали женщина и ребенок, сообщила представитель Управления земгальского региона Госполиции Иева Сиетнице.
Авария в Айзкраукле произошла вскоре после 10.00, когда женщина за рулем автомобиля марки Kia Picanto, не соблюдая дистанцию, вызвала столкновение с трактором John Deere, за рулем которого был мужчина 1990 года рождения.
В ДТП пострадали как женщина, так и пассажир ее автомобиля 2008 года рождения. Оба пострадавших доставлены в больницу, полиция выясняет обстоятельства происшествия.