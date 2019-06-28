В Литве - крупный пожар на торфянике. Ищут возможность поднять "Ми-8"

"Пытаемся поднять и неизвестно, как, но, может, поднимем один из "Ми-8", а если будет потребность и мы попросим, то на помощь придут латыши", – сказала BNS советник министра обороны по связям с общественностью Вита Раманаускене.

По ее словам, такую возможность министр Раймундас Кароблис обсудил в пятницу с представителями Латвии.

"Если будет потребность, министр договорился, что латыши помогут", – сказала она.

По ее словам, сейчас один из военных вертолетов – Dauphin уже проводит разведку территории пожара.

У ВВС Литвы три вертолета "Ми-8", которые могут использоваться при тушении пожаров, однако, как ранее информировали BNS представители армии, сейчас один из них после 100 часов работы в воздухе находится на обязательном техосмотре, а два других – на ремонте.

Хотя у ВВС есть также вертолеты Dauphin, а у погранслужбы – Eurocopter, их нельзя использовать для тушения пожаров.

"Ми-8" оснащены оборудованием для забора воды Bambi Bucket, которое позволяет осуществить единовременный забор более чем 2,5 тыс. литров воды.

Контекст: Из-за того, что в Шилутском районе (западная часть Литвы) во второй половине дня в пятницу загорелось 12 гектаров Тракседжяйского торфяника, туда перебрасывается противопожарная техника со всей страны. Пожарные говорят, что ситуация осложняется еще и сильным ветром.