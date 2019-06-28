К болезням политиков немцы относятся спокойно. Ажиотажа вокруг дрожи Меркель нет

Напомним, первый случай неудержимой дрожи случился 18 июня, когда Меркель принимала с воинскими почестями нового президента Украины Владимира Зеленского.

Это повторилось снова 27 июня в президентском дворце Бельвю на представлении одного нового члена ее кабинета министров.

Видео: Неудержимая дрожь канцлера Германии Ангелы Меркель

Однако, как пишет издание, в отличие, например, от США или Франции, где у президентов есть личные врачи, а результаты их регулярных медицинских освидетельствований становятся предметом для публичных дискуссий, в Германии здоровье политиков считается их личным делом.

К болезням, физическим недостаткам или изъянам политиков немцы относятся спокойно и без особого сострадания.

Например, в числе самых популярных и уважаемых в Германии политиков - Вольфганг Шойбле, который он уже несколько десятилетий прикован к инвалидному креслу, что не влияет на его рейтинг ни в ту, ни в другую сторону.

Как высказался немецкий историк Пауль Нольте - так и должно быть в нормальной демократической стране. "Политики - тоже люди", напомнил он в интервью газете Die Welt и назвал, "странным" то обстоятельство, что и в условиях демократии физическая неуязвимость порой является элементом имиджа политика.

"Мы же не монархия и не диктатура. Республика же это такая форма правления, при которой правят законы, а не люди", - пояснил историк.

В Германии у политика такой же "домашний" врач, как у любого жителя страны - как правило, обычный терапевт. Отмечается, что в ведомстве федерального канцлера нет даже медпункта, в котором бы постоянно дежурил врач.

В недавней истории Германии было несколько случаев, когда политические деятели уходили со своих постов по состоянию здоровья.

Как пишет "Медуза", заместитель главы департамента экстренной медицинской помощи университетской больницы Гамбурга Александр Шульце 18 июня в комментарии агентству dpa сказал, что не видит причин всерьез беспокоиться о состоянии здоровья канцлера, а баварский врач Якоб Бергер в интервью изданию Fokus отметил, что дрожь мог спровоцировать, среди прочего, постоянный стресс, который переживает Меркель.

По преобладающему мнению врачей, главной причиной плохого самочувствия канцлера стала жаркая погода. В то же время анонимный источник агентства dpa предположил, что у Меркель может быть нарушено кровообращение: к 27 июня жара уже спала и в Берлине установилась довольно комфортная погода.

Отметим, что сейчас Меркель принимает участие во мероприятиях G20.