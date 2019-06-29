Футбол с Владимиром Ивановым: Тур номер 20 в память о великом мастере Янисе Скределисе

Александр Старков и Евгений Милевский, Александр Канищев и Геннадий Шитик, Александр Кулаков и Сергей Анашкин, Валерий и Сергей Семеновы, Дайнис Деглис и Игорь Никишин, Юрий Попков и Олег Алексеенко, Айвар Друпас и Юрий Шевляков, Владимир Пачко и Сергей Вицеховский... Имена игроков той славной команды никогда не исчезнут из моей памяти. Не зря и сегодня большинство из них остаются в футболе (некоторые из перечисленных, правда, ушли в мир иной).

Практически каждый из игроков той самой "Даугавы", которая несмотря на то, что играла в первой лиге, гремела на весь Союз, был и остается личностью. Такой же личностью, несомненно, являлся и мэтр нашего тренерского цеха Янис Игнатович Скределис, который и после восстановления независимости Латвии на протяжении десятков лет оставался в строю: возглавлял тренерский комитет Латвийской федерации футбола, занимал другие ответственные посты в ЛФФ.

Янис Скределис ФОТО: LETA

При этом он всегда был, что называется, в курсе, всегда имел свое мнение, он был авторитетом для всех. Верно говорят, когда уходят такие люди, умирает частичка души. К латвийскому футболу это имеет самое прямое отношение - латвийский футбол осиротел. И это не пафосные слова, это правда...

И пусть многие из нынешнего поколения футболистов с ним в повседневной жизни не соприкасались, не были знакомы и, допускаю, мало что слышали о нем, но память об этом замечательном человеке должна жить. Так что эта минута молчания в 20-м туре - малая толика того, что можно сделать как дань уважения и признательности большому мастеру.

Уже в субботу этот тур откроется центральным матчем, когда в Слоке сойдутся вторая и третья команды нынешнего сезона. Юрмальский "Спартак", отлично отыгравший во втором круге, за счет чего он и ворвался в топ-3, у себя дома будет принимать РФШ.

Обе команды неудачно стартовали в третьем круге, потеряв очки. Но если выезд подопечных Нунцио Дзаветтьери в Вентспилс можно все равно считать удавшимся (ничья 2:2), то РФШ снова дал маху, дома уступив "Лиепае" (1:2). При всей неоднозначности игры РФШ, эта команда пока все равно меньше всех проигрывает, имея в пассиве только четыре поражения. Даже у лидирующей "Риги" их пять. Но все равно, для команды Вальдаса Дамбраускаса первоочередная задача остается прежней - не отпустить далеко действующего чемпиона "Вирслиги".

Вальдас Дамбраускас ФОТО: fkrfs.lv