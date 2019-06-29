Футбол с Владимиром Ивановым: Тур номер 20 в память о великом мастере Янисе Скределисе

Каким бы в итоге не получился 20-й тур чемпионата Латвии по футболу, он в нынешнем сезоне "Вирслиги" априори станет самым грустным. Перед каждым из четырех матчей, которые в субботу и воскресенье пройдут в Слоке, Риге, Елгаве и Валмиере, будет объявлена минута молчания в память об ушедшем от нас на 79-м году жизни известном латвийском тренере Янисе Скределисе, с именем которого связаны самые славные страницы истории латвийского футбола, особенно это касается выступавшей в чемпионате СССР рижской "Даугавы".
Александр Старков и Евгений Милевский, Александр Канищев и Геннадий Шитик, Александр Кулаков и Сергей Анашкин, Валерий и Сергей Семеновы, Дайнис Деглис и Игорь Никишин, Юрий Попков и Олег Алексеенко, Айвар Друпас и Юрий Шевляков, Владимир Пачко и Сергей Вицеховский... Имена игроков той славной команды никогда не исчезнут из моей памяти. Не зря и сегодня большинство из них остаются в футболе (некоторые из перечисленных, правда, ушли в мир иной).
Практически каждый из игроков той самой "Даугавы", которая несмотря на то, что играла в первой лиге, гремела на весь Союз, был и остается личностью. Такой же личностью, несомненно, являлся и мэтр нашего тренерского цеха Янис Игнатович Скределис, который и после восстановления независимости Латвии на протяжении десятков лет оставался в строю: возглавлял тренерский комитет Латвийской федерации футбола, занимал другие ответственные посты в ЛФФ.
При этом он всегда был, что называется, в курсе, всегда имел свое мнение, он был авторитетом для всех. Верно говорят, когда уходят такие люди, умирает частичка души. К латвийскому футболу это имеет самое прямое отношение - латвийский футбол осиротел. И это не пафосные слова, это правда...
И пусть многие из нынешнего поколения футболистов с ним в повседневной жизни не соприкасались, не были знакомы и, допускаю, мало что слышали о нем, но память об этом замечательном человеке должна жить. Так что эта минута молчания в 20-м туре - малая толика того, что можно сделать как дань уважения и признательности большому мастеру.
Уже в субботу этот тур откроется центральным матчем, когда в Слоке сойдутся вторая и третья команды нынешнего сезона. Юрмальский "Спартак", отлично отыгравший во втором круге, за счет чего он и ворвался в топ-3, у себя дома будет принимать РФШ.
Обе команды неудачно стартовали в третьем круге, потеряв очки. Но если выезд подопечных Нунцио Дзаветтьери в Вентспилс можно все равно считать удавшимся (ничья 2:2), то РФШ снова дал маху, дома уступив "Лиепае" (1:2). При всей неоднозначности игры РФШ, эта команда пока все равно меньше всех проигрывает, имея в пассиве только четыре поражения. Даже у лидирующей "Риги" их пять. Но все равно, для команды Вальдаса Дамбраускаса первоочередная задача остается прежней - не отпустить далеко действующего чемпиона "Вирслиги".
Пока что этот зазор составляет три балла (34 очка против 31-го). Впрочем, и "Спартак" стремится не выпадать из погони. На данный момент "курортники" отстают от РФШ на пять очков. Но в случае субботнего успеха они почти нагонят соперника. Так что мотивация "Спартака" вполне понятна, тем более, что в нынешнем сезоне "Спартак" еще ни разу не выигрывал у РФШ (домашнее поражение в первом круге - 2:3 и ничья во втором на выезде - 0:0).
В последний июньский день, 30- го числа, пройдут три заключительных матча тура. На стадионе "Сконто" сыграют "Рига" и "Метта", причем номинальными хозяевами будут аутсайдеры, то есть футболисты "Метты".
Я бы не спешил три очка автоматически зачислять на счет "Риги". Мы уже не раз такое проходили - лидер первенства проигрывает худшей команде. Так было, кстати, в прошлом туре, когда подопечные Михаила Конева (наконец-то этот опытный специалист де-юре избавился от приставки "исполняющий обязанности") проиграли на этом самом "Сконто" футболистам "Елгавы" (0:1).
Да и вообще, "Метта" традиционно является одним из самых неудобных соперников для "Риги", хотя, казалось бы, команды все время находятся в разных весовых категориях (их предыдущая дуэль завершилась со счетом 2:1 в пользу "Риги", когда судьбу матча решил гол уже покинувшего этот коллектив серба Дарко Лемаича лишь на второй компенсированной минуте).
У матча "Валмиера" - "Даугавпилс", на первый взгляд, нет такой яркой вывески, так как обе команды в последнее время заметно сникли. Но все равно предсказать победителя тут сложно.
Как и во встрече "Елгава" - "Вентспилс". "Желто-синие" никак не могут преодолеть кризис. А тут еще этот матч из-за дисквалификации пропускает лучший бомбардир команды и всего чемпионата Тосин Айегун (8 голов).
А вот "Елгава", кажется, уже пережила самые худшие свои времена. Во всяком случае с приходом белоруса Олега Кубарева жизнь у недавнего аутсайдера "Вирслиги" заметно наладилась, чему свидетельство два скальпеля "Даугавпилса" и "Риги" (победы 2:0 и 1:0 соответственно). В случае третьей виктории кряду "Елгава" может взлететь сразу на шестое место, настолько сильная толчея образовалась сейчас в середине турнирной таблицы.
🔥 @FutbolaVirsliga tabula pēc 19. kārtas.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 27, 2019
Vai ievērojāt, ka 9. vietu un TOP3 zonu šķir vien triju uzvaru tiesa? 😱Cīņa rit ne tikai par medaļām, bet arī par dalību Eirokausos!#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/dZ6EKL7ia9