У женщины в коме родился здоровый ребенок
В малайзийском городе Петалинг-Джая находящаяся в коме женщина родила дочку, сообщает The Star.
Как пишет издание, 36-летняя Камария Арве в 2018 году стала жаловаться на головокружения и ухудшение зрения. У нее диагностировали опухоль головного мозга и провели операцию. Однако в декабре женщина впала в кому. К тому времени она уже была беременна.
Несмотря на то, что пациентка находилась без сознания, плод продолжал развиваться.
На 33-й неделе беременности ей сделали кесарево сечение, в результате чего на свет появилась здоровая девочка, которой дали имя Фара Ханис Файрол Хазири.
Отцу новорожденной пришлось полностью посвятить себя уходу за больной супругой и дочкой. "Я мечтаю увидеть жену снова в сознании, - говорит он. - И я благодарен, что моя дочь родилась здоровой, как другие нормальные дети".