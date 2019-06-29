У женщины в коме родился здоровый ребенок

Как пишет издание, 36-летняя Камария Арве в 2018 году стала жаловаться на головокружения и ухудшение зрения. У нее диагностировали опухоль головного мозга и провели операцию. Однако в декабре женщина впала в кому. К тому времени она уже была беременна.