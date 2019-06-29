airBaltic раскрасила один из самолетов в цвета флага Эстонии
Авиакомпания airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии и раскрасила один из своих самолетов - Airbus A220-300 - в цвета эстонского флага. Бело-сине-черный самолет с регистрационным номером YL-CSJ был назван в честь эстонской столицы Таллина. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на пресс-сообщение авиакомпании.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что на рынке Эстонии компания наблюдает очень высокий спрос.
"Количество пассажиров, которые путешествуют на наших самолетах, с каждым месяцем увеличивается", - сказал он.
Над покраской самолета работали 15 профессиональных маляров, они трудились на протяжении 1000 часов.
В целом для того, чтобы раскрасить самолет, было использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, а толщина слоя покраски составила 120 микрон.