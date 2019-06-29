Сб, 29.06.2019
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airBaltic раскрасила один из самолетов в цвета флага Эстонии
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Самолет airBaltic, окрашенный в цвета эстонского флага.

ФОТО: airBaltic

Авиакомпания airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии и раскрасила один из своих самолетов - Airbus A220-300 - в цвета эстонского флага. Бело-сине-черный самолет с регистрационным номером YL-CSJ был назван в честь эстонской столицы Таллина. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на пресс-сообщение авиакомпании. 

ФОТО: airBaltic

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что на рынке Эстонии компания наблюдает очень высокий спрос.

"Количество пассажиров, которые путешествуют на наших самолетах, с каждым месяцем увеличивается", - сказал он. 

Над покраской самолета работали 15 профессиональных маляров, они трудились на протяжении 1000 часов.

ФОТО: airBaltic

В целом для того, чтобы раскрасить самолет, было использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, а толщина слоя покраски составила 120 микрон.

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