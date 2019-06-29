airBaltic раскрасила один из самолетов в цвета флага Эстонии

Авиакомпания airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии и раскрасила один из своих самолетов - Airbus A220-300 - в цвета эстонского флага. Бело-сине-черный самолет с регистрационным номером YL-CSJ был назван в честь эстонской столицы Таллина. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на пресс-сообщение авиакомпании.