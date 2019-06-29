"Мой дом вне конкуренции. Думаю, так и должно быть!" Шарапова показала своё роскошное жильё

В итоге получилось стильное трехэтажное здание из стекла и бетона. В 10-минутном видео специально для издания Architectural Digest теннисистка призналась:

"Я объездила весь мир и наслаждалась невероятными пространствами. Но мой дом вне конкуренции. Думаю, так и должно быть", пишет Sports.ru.

Что же в нем такого особенного? Давайте разбираться!

Главное, что бросается в глаза - это предельный минимализм. Как рассказала спортсменка:

"Меня вдохновляла японская архитектура и минималистичная эстетика.

В детстве у меня было не очень много вещей. Для меня отсутствие лишних вещей – синоним здоровья. Если что-то не используешь, то оно и не нужно".

Подход японского минимализма прослеживается во всем доме Шараповой - например, на входе вас встречает прекрасный маленький садик с японской сосной и фонтаном.

ФОТО: Кадр из видео

"А потом входишь, и в доме потолок высотой два этажа, который дает очень много воздуха, пространства и света. И ты чувствуешь себя на пляже.

Мне нравятся дома, в которых ты чувствуешь себя и в помещении, и на улице. Думаю, свет вносит огромный вклад в атмосферу этого дома", - приводит слова спортсменки Sports.ru.

ФОТО: Кадр из видео

Нельзя не обратить внимание и на любовь Шараповой к искусству - по всему дому развешаны абстрактные картины Джо Гуда, Жана-Мишеля Баския, Криса Гуолтни, а также размещено множество предметов из Японии.

"Каждый год я инвестирую в несколько работ – по сути, скульптур. Как этот французский стул 1960-х. Или японская дверь, ставшая столешницей", - говорит на ролике Шарапова, проводя зрителя по всем помещениям дома.

ФОТО: Кадр из видео

Но не все так прилежно в доме Шараповой - есть тут и место для бурных вечеринок с друзьями - даже два! Это дорожки для боулинга в подвале, а также веранда. Именно здесь, по словам спортсменки, звучит много хохота под барбекю и распитие розе.

Теннисистка отметила, что очень любит жизнь на открытом воздухе, так как в этом есть "что-то очень калифорнийское".

Именно поэтому в компании друзей она старается проводить как можно больше времени на улице.

Говоря о боулинге спортсменка призналась, что сама она особо не играет в него, но с друзьями это может быть весело. По её словам, дорожки для боулинга - профессиональные:

"Так что если кто-то из профи хочет поиграть у меня дома, вы знаете, где меня искать", - посмеялась Шарапова.

Ну а в качестве особой вишенки на торте можно отметить бассейн. Дело в том, что бассейн непосредственно рядом с домом практически невозможно разместить, но Шарапова принципиально хотела видеть воду с кухни. По ее признанию, сделать бассейн так близко к дому было сложно, но им все же удалось, чем спортсменка бесконечно гордится.

ФОТО: Кадр из видео