Жена шейха Дубая сбежала из страны с детьми и крупной суммой денег

Как выяснилось, 45-летняя принцесса Хайя Иорданская уже некоторое время скрывается вместе с детьми от своего мужа - правителя эмирата Дубая шейха Мохаммеда. Она не появлялась на публике с февраля этого года.

Как стало известно британскому изданию The Sun, принцесса покинула ОАЭ вместе с 11-летней дочерью Аль Джалилей и 7-летним сыном Зайедом.

Сейчас она вместе с детьми находится на территории Германии.

По информации издания, Хайя попросила у немецких властей политическое убежище и сразу после этого подала на развод.

Судя по всему, супруга шейха тщательно подготовилась к побегу - СМИ сообщают, что она смогла вывезти 39 миллионов долларов.

Поговаривают, что шейх Мохаммед уже обращался к властям Берлина с требованием выдать ему жену и детей, но немецкие чиновники отказали ему в этом прошении.