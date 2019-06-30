Жена шейха Дубая сбежала из страны с детьми и крупной суммой денег
Зарубежные СМИ сообщили, что супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и шейха Дубая Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума попросила убежища у властей Германии. Она хочет развестись со своим мужем и остаться в Европе.
Как выяснилось, 45-летняя принцесса Хайя Иорданская уже некоторое время скрывается вместе с детьми от своего мужа - правителя эмирата Дубая шейха Мохаммеда. Она не появлялась на публике с февраля этого года.
Как стало известно британскому изданию The Sun, принцесса покинула ОАЭ вместе с 11-летней дочерью Аль Джалилей и 7-летним сыном Зайедом.
Сейчас она вместе с детьми находится на территории Германии.
По информации издания, Хайя попросила у немецких властей политическое убежище и сразу после этого подала на развод.
Судя по всему, супруга шейха тщательно подготовилась к побегу - СМИ сообщают, что она смогла вывезти 39 миллионов долларов.
Поговаривают, что шейх Мохаммед уже обращался к властям Берлина с требованием выдать ему жену и детей, но немецкие чиновники отказали ему в этом прошении.
Что послужило причиной экстренного выезда принцессы Хайи из страны, на данный момент неизвестно. Если верить журналистам The Sun, ее побег в Европу стал причиной дипломатического кризиса в отношениях между Германией и ОАЭ.