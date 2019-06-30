Вс, 30.06.2019
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"На пути к блондинке": Анна Седокова кардинально меняет имидж

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/?hl=ru

Популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась на своей странице в Instagram новым цветом волос. Артистка призналась своим фолловерам, что готова к кардинальным переменам в жизни.

Кардинальные перемены связаны с переменой цвета волос.Певица решила вернуться к блонду. 

"Когда я хочу перемен, всегда достаётся моим волосам. Пару дней назад, я решила переходить на светлую сторону", – написала она в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но перекрашиваться в блондинку 36-летняя артистку будет поэтапно. 

"Итак, я возможно на пути к блондинке, но будем делать это постепенно. А пока, у меня идеальные волосы", – поделилась Анна.

Поклонники стали ее активно отговаривать, а кто-то отметил, что Седоковой идеально подходит быть рыжей.

"Анечка дорогая нееет,, только не блонд", "Рыженькой лучше", "Ань, не надо в блондинку! Вот так круто!", "Ты шикарная с любым цветом волос", "Вам так идет рыжий" – писали пользователи в комментариях.

Ранее новый клип с обнаженной Седоковой подвергся цензуре

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