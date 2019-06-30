"На пути к блондинке": Анна Седокова кардинально меняет имидж

Популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась на своей странице в Instagram новым цветом волос. Артистка призналась своим фолловерам, что готова к кардинальным переменам в жизни.
Кардинальные перемены связаны с переменой цвета волос.Певица решила вернуться к блонду.
"Когда я хочу перемен, всегда достаётся моим волосам. Пару дней назад, я решила переходить на светлую сторону", – написала она в Instagram.
Но перекрашиваться в блондинку 36-летняя артистку будет поэтапно.
"Итак, я возможно на пути к блондинке, но будем делать это постепенно. А пока, у меня идеальные волосы", – поделилась Анна.
Поклонники стали ее активно отговаривать, а кто-то отметил, что Седоковой идеально подходит быть рыжей.
"Анечка дорогая нееет,, только не блонд", "Рыженькой лучше", "Ань, не надо в блондинку! Вот так круто!", "Ты шикарная с любым цветом волос", "Вам так идет рыжий" – писали пользователи в комментариях.