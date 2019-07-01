Помните девушку, которая выбежала на поле в финале ЛЧ? Ей разблокировали Instagram

1 июня во время финального матча Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) на поле выбежала блондинка в купальнике и оживила не самый яркий поединок.
Американскую модель Кинси Волански практически сразу увели с поля представители охраны, но на этом звёздный час девушки не закончился. Буквально за сутки Кинси в своём Instagram приобрела около 2 миллионов новых подписчиков.
Руководство Instagram было беспощадно и заблокировало аккаунт девушки практически в тот же день. Помимо блокировки, девушку обязали заплатить штраф в размере 5 тысяч евро.
На днях Instagram вернул Кинси её аккаунт, на который подписаны больше 3 миллионов человек. Самое время посмотреть, какими фотографиями Кинси делилась до того, как стала известной на весь мир.