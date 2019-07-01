Пн, 1.07.2019
Я видел этот поединок. Гловацки ударил Бриедиса в затылок, а тот ответил ему локтем. Я бы сделал так же. Оба нарушили правила. Гловацки не должен был бить его в затылок. Он знал, что это плохо. Майк Тайсон
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Помните девушку, которая выбежала на поле в финале ЛЧ? Ей разблокировали Instagram

Кинси Волански

ФОТО: instagram.com/kinsey_sue

1 июня во время финального матча Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) на поле выбежала блондинка в купальнике и оживила не самый яркий поединок.

Американскую модель Кинси Волански практически сразу увели с поля представители охраны, но на этом звёздный час девушки не закончился. Буквально за сутки Кинси в своём Instagram приобрела около 2 миллионов новых подписчиков.

Руководство Instagram было беспощадно и заблокировало аккаунт девушки практически в тот же день. Помимо блокировки, девушку обязали заплатить штраф в размере 5 тысяч евро.

На днях Instagram вернул Кинси её аккаунт, на который подписаны больше 3 миллионов человек. Самое время посмотреть, какими фотографиями Кинси делилась до того, как стала известной на весь мир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you’re in a fight but then he asks you if you want froyo....

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changes profile picture.......increases Uber pickup time by 200% @ryandwyerphoto

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Free Spirit 🐳

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Easter 🐣🐰

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I T A L I A 🍝

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was nice talking, but iguana go now....

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My goal is to build a life I don’t need a vacation from ❤️

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on

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