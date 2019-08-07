Ср, 7.08.2019
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Легендарное архивное фото с Бекхэмом, у которого есть удивительное продолжение

Кэти Гудленд, Дэвид Бекхэм и Гарри Кейн

ФОТО: twitter.com/SoccerAM

Уникальный снимок обнаружили в архивах европейские СМИ. В 2005 году тогдашний капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм сфотографировался с 11-летним Гарри Кейном, который является капитаном английской сборной в данный момент.

На этом чудеса на фотографии не заканчиваются. По правую руку от Бекхэма стоит девочка по имени Кэти Гудленд - это будущая жена Гарри Кейна.

Дело было так - в 2005 году Бекхэм приехал в академию Chingford Foundation School, которую когда-то окончил сам и в которой тогда учились футболу Гарри и Кэти. Ребята просто дружили, а семь лет спустя начали встречаться.

В январе 2017 года у пары родилась дочь Айви Джейн, а летом того же года Гарри сделал своей девушке предложение на Багамах. В августе 2018 года у пары родилась вторая дочь - Вивьен Джейн. В июне 2019 года Гарри и Кэти наконец поженились. Интересно, был ли Бекхэм на свадьбе?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great to spend some time with @davidbeckham today. A real legend of the game!

A post shared by Harry Kane (@harrykane) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men are nothing without women! 👼 #girlpower #harrykane

A post shared by Harry Kane 🇬🇪 (@teamhkane) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love you ❤ #harrykane #HARRYGANG

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Finally got to marry my Best Friend! I love you @kategoodersxx 👰🏼💖😍

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