Легендарное архивное фото с Бекхэмом, у которого есть удивительное продолжение

На этом чудеса на фотографии не заканчиваются. По правую руку от Бекхэма стоит девочка по имени Кэти Гудленд - это будущая жена Гарри Кейна.

Дело было так - в 2005 году Бекхэм приехал в академию Chingford Foundation School, которую когда-то окончил сам и в которой тогда учились футболу Гарри и Кэти. Ребята просто дружили, а семь лет спустя начали встречаться.

В январе 2017 года у пары родилась дочь Айви Джейн, а летом того же года Гарри сделал своей девушке предложение на Багамах. В августе 2018 года у пары родилась вторая дочь - Вивьен Джейн. В июне 2019 года Гарри и Кэти наконец поженились. Интересно, был ли Бекхэм на свадьбе?