Легендарное архивное фото с Бекхэмом, у которого есть удивительное продолжение

Уникальный снимок обнаружили в архивах европейские СМИ. В 2005 году тогдашний капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм сфотографировался с 11-летним Гарри Кейном, который является капитаном английской сборной в данный момент.
На этом чудеса на фотографии не заканчиваются. По правую руку от Бекхэма стоит девочка по имени Кэти Гудленд - это будущая жена Гарри Кейна.
Дело было так - в 2005 году Бекхэм приехал в академию Chingford Foundation School, которую когда-то окончил сам и в которой тогда учились футболу Гарри и Кэти. Ребята просто дружили, а семь лет спустя начали встречаться.
В январе 2017 года у пары родилась дочь Айви Джейн, а летом того же года Гарри сделал своей девушке предложение на Багамах. В августе 2018 года у пары родилась вторая дочь - Вивьен Джейн. В июне 2019 года Гарри и Кэти наконец поженились. Интересно, был ли Бекхэм на свадьбе?
The captain we need but don't deserve! @HKane and his now fiancé Kate Goodall with David Beckham back in 2005 aged 12 ❤️ pic.twitter.com/HBdy94qmeV— Soccer AM (@SoccerAM) June 11, 2018
She said YES! 😘❤️💍🏖 pic.twitter.com/6IfmK7DFK4— Harry Kane (@HKane) July 1, 2017