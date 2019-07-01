Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 июля 2019 года

астрологические тенденции потребуют от Львов готовности приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и принимать решения на ходу.

Если это получится, то любые перемены (даже самые негативные) удастся обернуть на пользу. Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда налаженные дела вдруг начнут давать сбой.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам не изобретать велосипед. После солнечного затмения в их жизни начнется полоса особого везения в плане наращивания доходов. Но для этого стоит снизить амбиции и переключиться на рутинные дела. Если есть какие-то проблемы на работе, их нужно решить. Упорядочив сферу карьеры, можно будет ожидать успеха.

Можно посмотреть на то, как эту же проблему до них решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Девы сэкономят массу времени и сил.

Главное правило этой недели - не обладать всей информацией, а знать, где найти ее в нужный момент.

Весы

Весам следует включить ту часть личности, которая способна чувствовать и предчувствовать, понимать и влиять на события. Сделать это будет несложно, поскольку Венера 3 июля войдет в знак Рака, где окрепнет и усилит тонкие бизнес-инструменты. Применяя их на практике, Весы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним ни пришла.

На этой неделе можно нутром почувствовать приближение перемен и использовать даже самый иллюзорный шанс для достижения успеха.

По гороскопу, это будет отличная неделя для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения идей и устройства на работу.

Скорпион

Влияние Марса, 2 июля входящего в знак Льва, заставит Скорпионов проснуться от спячки. На этой неделе представители этого знака будут блестяще справляться с наплывом дел, одновременно решая сложные вопросы.

Марс наделяет такими качествами, как активность, подвижный ум, быстрота, благодаря которым получится побить все рекорды.

Даже если Скорпионы возьмутся за 5 задач одновременно, они сумеют получить отличный результат. Правда, в личной жизни события пока не способствуют достижению целей. Тут лучше не делать никаких марш-бросков, а сосредоточиться на карьере.

Стрелец

Под воздействием ретроградного Юпитера Стрельцы могут испытать небывалый подъем сил, духа и энергии, что, увы, будет не всегда уместным на этой неделе. Астролог предполагает, что

эти люди будут вдохновляться на разнообразные подвиги, вот только реализация этих подвигов не принесет практического результата.

Желательно укротить жажду этой повышенной деятельности. В жизни грядут какие-то метаморфозы, но эти процессы пока находятся в самом зародыше. Если Стрельцам это интересно, можно спрогнозировать их.

Козерог

Начало июля - не самое подходящее время, чтобы доверять своей интуиции. На повестке недели активное влияние ретро-Нептуна - планеты, которая напустит тумана в мысли и чувства Козерогов.

Астролог советует больше прислушиваться к словам других, чем к себе. Именно из чужих мыслей можно почерпнуть много важной и нужной информации.

Кроме того, готовность Козерогов слушать может неожиданно подарить им расположение окружающих.

Водолей

Покровительство Меркурия на этой неделе указывает на то, что Водолеи могут неожиданно получить награду за свои труды. Это может быть как благодарность руководства, повышение по карьерной лестнице, так и подарок от любимого человека. По возможности

желательно придерживаться совета: меньше говорите - больше работайте. Неделя успешна для тех, кто сможет действовать мягко, деликатно и даже незаметно.

Кроме того, возможны и другие варианты приятных событий: возвращение долга, незапланированная прибыль. Словом, удача обещает побаловать Водолеев.

Рыбы

Покровитель-Нептун ушел в ретроград, а это значит, что на всю неделю Рыбы могут впасть в кратковременную депрессию. Влияние планеты будет склонять к апатии, меланхоличности и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, астролог советует принять ситуацию как данность и устроить себе небольшой отдых.

Передышка пойдет на пользу, поэтому, дав себе небольшую поблажку в начале недели, Рыбы компенсируют это трудовыми подвигами в последующие дни.