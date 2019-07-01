Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 июля 2019 года
Известный российский астропсихолог Василиса Володина рассказала, с какими неприятностями нам придется столкнуться в начале июля, и дала полезные советы о том, как справиться с ними по знаку Зодиака.
Начало июля - благоприятное время для поиска ответов на важные вопросы. Солнечное затмение в Раке (2 июля) сделает наше мышление более глубоким, а нас самих - наиболее внимательными к деталям. По прогнозам астролога, в ближайшие 7 дней будет очень полезно заняться анализом и самоанализом. На этой неделе планеты также благоволят погружению в сферу любви. Чего стоит опасаться, так это иронии над близкими. Текущее положение Марса во Льве сделает нас склонными к сарказму, но его лучше оставить при себе - на ретро-Нептуне попытки шутить и демонстрировать остроумие могут закончиться плачевно.
Овен
Овнов ждет благоприятная неделя. Однако проблемы в личной жизни может принести как полное затмение Солнца, так и влияние ретро-Нептуна.
Любая ссора со 2 по 7 июля может стать причиной разрыва на условиях, которые окажутся для Овнов невыгодными. В эти дни возможно обострение беспокойства, тревоги, усталости.
Стресса прибавят трудности с деньгами: наблюдается риск потери доходов.
Телец
В начале недели Тельцы могут почувствовать себя некомфортно среди людей. Венера в Близнецах 1-2 июля обещает активизацию недоброжелателей: кто-то может задеть Тельцов лично, причем как на работе, так и внутри семьи.
Чтобы избежать этого, желательно не проявлять себя слишком ярко, перенеся выступления, презентации, важные встречи и переговоры на среду.
В финансовой сфере достижению успеха могут помешать негативные привычки. Самая опасная черта для Тельцов - жадность. Важно поддерживать баланс, не переходя границу между экономностью и меркантильностью.
Близнецы
Близнецам в начале июля астролог советует заняться поиском мотивации. Это приведет их к пониманию того, чего от них ждет судьба. Солнечное затмение 2 июля потребует от представителей этого знака Злдиака сноса старых жизненных программ и постановки новых целей. Грядут перемены, и их стоит встречать свободными и уверенными в себе. Поэтому неделя может показаться сложной:
расширится круг обязанностей. Близнецам придется спасать заваленный кем-то другим проект, "тушить пожары" или просто работать в повышенном режиме.
К счастью, это продлится недолго, и к концу недели нависшие тучи рассеются.
Рак
Скопление планет в созвездии Рака обещает представителям этого знака душеный подъем, благодаря чему любые дела будут продвигаться сами собой.
Получится одинаково продуктивно справляться как с монотонной рутиной, так и с работой, требующей анализа и творческого полета. Однако период сопряжен с обманом, иллюзиями и подозрениями.
Что-то может вдохновить, а что-то - расстроить. Есть смысл проявить хитрость, поддавшись эгоистичным мотивам, но избегать общения со мстительными людьми.
По версии астролога, в случае угрозы такие люди могут изрядно подпортить не только репутацию, но и жизнь в целом.
Лев
В начале июля планы и даже мировоззрение Львов способны резко измениться. Это произойдет по не зависящим от них причинам - на события жизни окажет сильное влияние затмение Солнца. Не стоит противиться переменам и цепляться за прошлое,
астрологические тенденции потребуют от Львов готовности приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и принимать решения на ходу.
Если это получится, то любые перемены (даже самые негативные) удастся обернуть на пользу. Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда налаженные дела вдруг начнут давать сбой.
Дева
На этой неделе звезды советуют Девам не изобретать велосипед. После солнечного затмения в их жизни начнется полоса особого везения в плане наращивания доходов. Но для этого стоит снизить амбиции и переключиться на рутинные дела. Если есть какие-то проблемы на работе, их нужно решить. Упорядочив сферу карьеры, можно будет ожидать успеха.
Можно посмотреть на то, как эту же проблему до них решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Девы сэкономят массу времени и сил.
Главное правило этой недели - не обладать всей информацией, а знать, где найти ее в нужный момент.
Весы
Весам следует включить ту часть личности, которая способна чувствовать и предчувствовать, понимать и влиять на события. Сделать это будет несложно, поскольку Венера 3 июля войдет в знак Рака, где окрепнет и усилит тонкие бизнес-инструменты. Применяя их на практике, Весы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним ни пришла.
На этой неделе можно нутром почувствовать приближение перемен и использовать даже самый иллюзорный шанс для достижения успеха.
По гороскопу, это будет отличная неделя для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения идей и устройства на работу.
Скорпион
Влияние Марса, 2 июля входящего в знак Льва, заставит Скорпионов проснуться от спячки. На этой неделе представители этого знака будут блестяще справляться с наплывом дел, одновременно решая сложные вопросы.
Марс наделяет такими качествами, как активность, подвижный ум, быстрота, благодаря которым получится побить все рекорды.
Даже если Скорпионы возьмутся за 5 задач одновременно, они сумеют получить отличный результат. Правда, в личной жизни события пока не способствуют достижению целей. Тут лучше не делать никаких марш-бросков, а сосредоточиться на карьере.
Стрелец
Под воздействием ретроградного Юпитера Стрельцы могут испытать небывалый подъем сил, духа и энергии, что, увы, будет не всегда уместным на этой неделе. Астролог предполагает, что
эти люди будут вдохновляться на разнообразные подвиги, вот только реализация этих подвигов не принесет практического результата.
Желательно укротить жажду этой повышенной деятельности. В жизни грядут какие-то метаморфозы, но эти процессы пока находятся в самом зародыше. Если Стрельцам это интересно, можно спрогнозировать их.
Козерог
Начало июля - не самое подходящее время, чтобы доверять своей интуиции. На повестке недели активное влияние ретро-Нептуна - планеты, которая напустит тумана в мысли и чувства Козерогов.
Астролог советует больше прислушиваться к словам других, чем к себе. Именно из чужих мыслей можно почерпнуть много важной и нужной информации.
Кроме того, готовность Козерогов слушать может неожиданно подарить им расположение окружающих.
Водолей
Покровительство Меркурия на этой неделе указывает на то, что Водолеи могут неожиданно получить награду за свои труды. Это может быть как благодарность руководства, повышение по карьерной лестнице, так и подарок от любимого человека. По возможности
желательно придерживаться совета: меньше говорите - больше работайте. Неделя успешна для тех, кто сможет действовать мягко, деликатно и даже незаметно.
Кроме того, возможны и другие варианты приятных событий: возвращение долга, незапланированная прибыль. Словом, удача обещает побаловать Водолеев.
Рыбы
Покровитель-Нептун ушел в ретроград, а это значит, что на всю неделю Рыбы могут впасть в кратковременную депрессию. Влияние планеты будет склонять к апатии, меланхоличности и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, астролог советует принять ситуацию как данность и устроить себе небольшой отдых.
Передышка пойдет на пользу, поэтому, дав себе небольшую поблажку в начале недели, Рыбы компенсируют это трудовыми подвигами в последующие дни.
Главное - проявлять осторожность в делах, внимательно читать документы и не оставлять на потом анализ цифр.