Пн, 1.07.2019
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Сборной Латвии не удалось обыграть Испанию в последнем матче группового этапа

Латвия-Испания

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Женская сборная Латвии в воскресенье провела последний матч группового этапа на чемпионате Европы по баскетболу, в котором проиграла сборной Испании со счетом 56:59 (17:17, 8:18, 10:14, 21:10).

Напомним, что во втором матче ЧЕ латвийские баскетболистки обыграли команду Украины со счётом 82:74.

В группе А три победы в трех матчах одержала Испания, за ней следуют Великобритания и Латвия. Между тем четвертой с тремя потерями оказалась Украина.

После первой четверти счёт был равным - 17:17.

Во второй четверти латвийские баскетболистки столкнулись с прессингом со стороны соперниц, уступив им счёт 25:35.

В оставшихся двух игровых отрезках испанские баскетболистки чувствовали себя более уверенно и уже не позволили нашей команде приблизиться в счёте. Третья четверть закончилась с разницей в 14 оков - 49:35, а заключительный игровой отрезок - 56:59.

Латвийские баскетболисты в 1/8 финала в понедельник, скорее всего, встретятся со Швецией, если они не одержат сенсационную победу над Францией.

Галерея: Женская сборная Латвии играет против Испании

Самой результативной в составе латвийской сборной стала Элина Дикеулака, которая принесла в копилку нашей команды 19 очков. Еще 10 очков принесла Айя Брумермане, а восемь очков  - Зента Мельник.

Ранее Великобритания с результатом 68:54 (19:14, 16:10, 9:21, 24:9) обыграла Украину.

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