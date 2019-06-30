Каратист Калниньш завоевал золото на Европейских играх

Латвийский каратист Калвис Калиньш в воскресенье в Минске выиграл золотую медаль в группе "кумите" в весовой категории до 60 килограмм.
Калниньш в финальной борьбе со счётом 4:0 победил Азербаджанского каратиста Фирдовсия Фарзалиева.
Елгавчанин в своей группе одержал победы во всех трех поединках, став лучшим в четверке. Сначала со счётом 1:0 он одержал победу над Евгением Плахутиным, а затем со счётом 4:3 выиграл у турка Эрана Самдая. В завершающем сражении он победил румына Богдана Гоголоши по дополнительным показателям при равном счете 1:1.
В полуфинале латвийский каратист победил итальянца Анджело Крешчензо со счётом 3:1.
В соревнованиях приняли участие всего восемь каратистов, однако конкуренция была весьма сильная.
Калниньш является чемпионом Европы 2017 года, но в прошлом году он получил бронзу. В 2012 году Калниньш получил серебро на первенстве континента, а через год - бронзу. Таким образом, на его счету четыре медали чемпионатов Европы.