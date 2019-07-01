Как звезды шоу-бизнеса провели свои выходные: Каменских, Бузова, Maruv и другие

Эти выходные для российских звезд были насыщенными и яркими. Русский TVNET предлагает еженедельную подборку фрагментов из жизни представителей шоу-бизнеса.
Мои хорошие! 🇪🇸 Вы только посмотрите какой шикарный закат🌇 Фото без фильтров 🤤🤤🤤🌅#моизакаты ☀️Любите и будьте любимыми! Умейте получать кайф от жизни! Путешествуйте! Ставьте цели и достигайте их! ☀️Пусть у вас всё получится! Пусть мечты сбываются! ☀️Будьте счастливы! ❤️❤️❤️Ваша Оля👸🏼 #СтирайОтговорки#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#Бузова#Buzova
Невозможно быть в Барселоне, и не дойти до этого потрясающего места - символ города ☀️🙌🏻 Саграда де Фамилия 🏰 Одно из любимых мест тут ❤️ Летом, Барса особенно прекрасна ☺️☺️☺️А вы были в Барселоне? Если нет, хотели бы? И какой ваш город - мечта 🥰🥰🥰 Мой, вы знаете, какой 🏛
Девочки, посоветуйте пожалуйста хорошего косметолога в Москве🤔 Как бы смешно это ни звучало, но возникла проблема в поиске🤷🏻♀️ Столько «купленных» отзывов и «накрученных» подписчиков, что не знаешь кому верить) Ну и я избалованная конечно в этом плане. Знаю хорошего косметолога в Петербурге, после которого найти кого-то еще лучше, крайне трудно. #ЯнаКошкина Photo: @nellyamartirosova Muah: @britskayakaterina_muah
Какой самый популярный вопрос у меня в комментариях? Как я ухаживаю за волосами. Сразу скажу: я не делаю окрашивание, мой цвет волос натуральный. В зависимости от освещения и времени года, оттенок играет по-разному. Стараюсь реже пользоваться стайлерами. Обновляю стрижку каждые 2-3 недели, в «растущую луну» - не верю 😄 Название стрижки лучше подскажет мой постоянный мастер Настя Герлинская из Москвички. С ней же мы делаем уход Hair Rituel от Sisley. Из любимых средств могу выделить: — всю линейку OI от Davines — Kevin Murphy Hydrate-Me.Rinse
Бывают вот такие бестолковые дни, как этот. Когда дорога домой занимает 10 часов и ты все едешь, едешь , а потом часа 4 ещё летишь , потом ещё два едешь, но это моя работа и тут как бы - «кто на что учился», не жалуюсь. Просто я больше всего не люблю в пустую проживать свою жизнь. У меня каждый день какое-то событие, каждый день какой-то пиздец 😂 А тут так все доооооолгоооооо, роооооовнноооо. Хочется приключений 😂 А ещё, хочется придумать себе новую цель. Такую, ради которой захочется рвать все и всех. Что же такого сделать плохого. Сейчас, пока буду лететь, придумаю 💛 Отличного вам дня , друзья ! P.s.свитшот невероятный любимый от моей @lastory_store ✌🏻
Я люблю курить и материться и не читайте мне мораль , что это плохо. Знаю, но люблю . Я люблю есть на ночь , люблю чистоту и порядок в « плохом « понимании , ну то есть если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине я не усну ))) знаю, что Клиника , но ничего поделать не могу ))) бамага в туалете должна висеть краешком вверх и бесит если вниз 😉люблю утром выпить кофе в тишине , мне нужны эти минут 10 именно в тишине и одной . Ненавижу менять сумки , вот мне прям лень все перекладывать из одной в другую и если мои дела не записаны в бумажный ежедневник ( забыла записать например ), значит этих дел у меня нет :))) а у вас какие тараканы ?🙃
Я не знаю, что с этим делать, но телефон таки ломится от сексуальных снимков и видеозаписей. И это наверное впервые, за долгое время, когда я довольна своим телом, причём не имея тренировок уже более 3 месяцев... вывод... вывода нет. но есть купальник от человека, который берет обычное боди и вырезает из него вот такие индивидуальные шедевры. Приятного просмотра его страницы @adamsaaks
#ПроЛондон Лондон ис зе кэпитал оф Грейтбритан...🤣🤣🤣 Сразу скажу, что несмотря ни на что, Лондон мне очень нравится и тут однозначно есть на что посмотреть! Но вчера разбилось много моих иллюзий об Англии!! Когда мечтала о поездке в Лондон, сразу представляла красивую фотку в красной телефонной будке, поездку на 2этажном красном автобусе, восторг от Букингемского дворца, гвардейца королевской гвардии, Биг-Бена и самого города. Восторг точно есть! Фотку в будке сделала 🤣🤣🤣 Стоит отметить, что все изученные за первый день будки были в непотребном виде и больше напоминали общественный туалет.....🤷🏼♀️🤦🏼♀️ На автобусе покаталась - это обычный общественный транспорт, чистенько, из окон 2 этажа видно все прекрасно. Дворец, где живёт королева я себе представляла как-то иначе. Не могу сформулировать, как, но иначе. По факту он совсем без изысков (только ворота красивые), скучноватый что ли какой-то. А вот казарма королевской гвардии мне понравилась куда больше))) Гвардейца вблизи не видела. Биг-Бен весь в строительных лесах и будет таким еще до 2021 года!! Коротко об иллюзиях: Ожидание #1 - чопорные, неулыбчивые англичане. Реальность # 1 - общительные и улыбчивые, но редко встретишь. 75% населения Лондона: арабы, индусы и афроамериканцы. Ожидание #2 - порядок и чистота. Реальность #2 - мусор повсюду, урну днем с огнём не сыщешь. Ожидание #3 - дождь, непогода, вечная прохлада и промозглость. Реальность #3 - 2 месяца нет дождей, жара +35, снега зимой у них нет и зимы как таковой тоже нет (так говорят местные). Ожидание#4 - дорого. Реальность #4 - очень-очень дорого, если не планировать и не просчитывать. Отели в центре от 15 тыс./ночь. Такси - чёрные кэбы в 2 раза дороже, чем таксисты с частной лицензией. (Аэропорт-центр: ~8 -12 тыс. кэб /4 - 6тыс.р. частник) Пробки хуже, чем в Москве, бензин более 100 руб за литр. Общественный транспорт тоже недешёвый, стоимость поездки на метро от 200 руб. и зависит от количества пересеченных зон. Есть проездные на неделю, узнавайте. Экскурсии - есть ряд бесплатных музеев, но в остальном ценник ~ от 1500, можно сэкономить купив London Pass (погуглите). Буквы кончились, смотрите сторис.
У меня было 2 кассеты песен Игоря Талькова, каждое прослушивание для меня было ритуалом... я садился в кресло, включал магнитофон и проживал как «большой» все эти честные и такие трогающие истории.. это был конец 80х - начало 90х Помню как впервые столкнулся с удушливым чувством утраты и покинутости... словно от меня ушел кто-то очень близкий... старший и мудрый! Мне было 11 лет. Мужское начало, невероятный мелодизм ,ясность и правдивость слова! Сегодня это особенно ценно! Вечная память! #триаккорда #вернусь #игорьтальков #стаспьеха
Джунька всегда так приходит переживать за прохождение игровых сюжетов ☺️ Мое мнение на счет современной игровой индустрии, игры на сегодняшний 2019 год составляют невероятную конкуренцию книгам, кино и сериалам. Не из за того что в играх «пиф паф ой ой ой», а за то что многие сюжетные истории заставляют тебя на столько погрузиться в атмосферу, пережить все что переживает главный герой, побыть в его шкуре, ощутить всю опасность, страх, драму, потерю и достижение своей цели. Некоторые сюжеты настолько гениальные, что просто взрывают твой мозг и достают из тебя намного больше эмоции по возрастающей геометрической прогрессии по сравнению с книгами и фильмами. Графика в современных кибер произведениях иногда на прочь сбивает с толку, моментами ты просто забываешь что это не живые актеры и не реальная съемка. На столько правдоподобно стали делать игры. Как вы думаете, что будет через 10 лет? #playstation#ps4#playstation4#game#gaming#плейстейшн#игромир