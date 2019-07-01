Медведев объявил о дефиците доверия людей к "Единой России"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые высказался о недостатке доверия граждан к партии "Единая Россия", сообщает Deutsche Welle (DW).
"В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", - написал Медведев в колонке, которая посвящена правящей партии РФ. Тест был опубликован в понедельник, 1 июля, в газете "Известия".
Как отмечает премьер России, основная проблема правящей партии заключается в нарушенной коммуникации с гражданами.
"Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", - указал политик.
Медведев отметил, что в тех регионах, где "Единая Россия" не прислушивалась к мнениям граждан, партии был обеспечен провал.
"Люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить", - считает российский премьер.
Как подчеркивают аналитики, власти России все чаще отказываются выдвигать своих кандидатов на региональных выборах от "Единой России". Например, самовыдвиженцем идет на выборы врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В России 8 сентября 2019 года пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 18 субъектов федерации.