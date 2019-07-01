Медведев объявил о дефиците доверия людей к "Единой России"

"В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", - написал Медведев в колонке, которая посвящена правящей партии РФ. Тест был опубликован в понедельник, 1 июля, в газете "Известия".

Как отмечает премьер России, основная проблема правящей партии заключается в нарушенной коммуникации с гражданами.

"Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", - указал политик.

Медведев отметил, что в тех регионах, где "Единая Россия" не прислушивалась к мнениям граждан, партии был обеспечен провал.

"Люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить", - считает российский премьер.