Кто спился: высказывания Гобземса об алкоголизме не соответствуют правде

Ложь - сознательное высказывание, заведомо не соответствующее истине, не доказуемое, его автор лжет.

Оказывать поддержку снижению налога на трибуну пошел внефракционный депутат Алдис Гобземс. Он указал, что изменения в целом поддерживает, так как считает общую налоговую нагрузку в Латвии слишком большой, и выразил мнение, что проблему алкоголизма нельзя предотвратить изменениями налоговой ставки, так как "спиваются не те, кто употребляет самый дорогой алкоголь, спиваются те, кто пьют дешевый - контрабанду и тому подобное".

В заказанном у SKDS сетью аптек Mana Aptieka и Apotheka исследовании Индекс здоровья опрошенные делились личными наблюдениями по поводу своего состояния здоровья. Алкоголизм значительной проблемой признали 6% людей, однако разница в группах жителей с различным уровнем дохода незначительна.

ФОТО: Re:baltica

Нужно указать, что Индекс здоровья - опрос или личная оценка, а не, к примеру, данные лечебных учреждений о лечении алкоголиков. В распоряжении Центра по контролю и профилактике заболеваний и Центрального статистического управления (ЦСУ) нет информации, которая дала бы понять, как сильно алкоголизм связан с доходами. Однако данные ЦСУ свидетельствуют, что независимо от заработанных денег жители ежегодно на алкоголь и табак в среднем тратят 3-5% доходов.

Однако в 2016 году опрос ЦСУ выяснил, что среди нуждающихся жителей 31% людей в месяц переживает хотя бы один тяжелый эпизод употребления алкоголя (выпивает минимум шесть доз алкоголя за один раз), а среди более преуспевающих - 28%.

И главврач Рижского центра психиатрии и наркологии Сармите Скайда рассказывает, что "зависимость не делит, богат человек или беден". Как указывает нарколог, могут отличаться возможности платить за услуги медиков и медикаменты.

Восстановиться быстрее мотивирует и стабильная работа и поддержка семьи. "Таким образом может быть мы видим меньше последствий, но диагноз зависимости тот же самый", - отметила Скайда. "Мы видим алкогольные психозы от хорошего виски, от хорошего коньяка и хорошей водки".

Когда Re:Check попросила объяснить высказывание Гобземса, сначала он утверждал, что никогда такого не говорил. Позднее он указал, что был неправильно воспринят контекст сказанного. Алкоголизм - большая проблема и дорогой алкоголь тоже вреден, сказал депутат, однако "алкоголики, настоящие алкоголики, они фактически люди, которые не покупают хорошее шампанское за 70 евро или хорошую водку за 70 евро, они те, кто пьет самое дешевое из доступного", - пояснил он. Данные, которые могли бы доказать сказанное, Гобземс предоставить не смог. "Езжайте за пределы Риги и перестаньте читать газеты, посмотрите на реальную жизнь", - сказал он.

Вывод: высказывание Гобземса, что не спиваются те, кто пьет более дорогой алкоголь, не основано на фактах.

В опросе личных наблюдений на чрезмерное употребление алкоголя на одинаковом уровне указывала как более состоятельная, так более бедная часть общества. Кроме того, как жители с высокими, так и жители с низкими доходами тратят на алкоголь равноценную часть доходов. Да и врачи подтверждают - для мозга токсичен как дорогой, так и дешевый алкоголь.

Инфографика: Часть доходов, потраченная на алкоголь

Инфографика: Ежемесячное употребление минимум шести доз алкоголя за один раз в течение года