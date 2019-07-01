Порзиньгис подписал самый дорогой контракт в истории латвийского спорта

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис подписал новый контракт с клубом Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", который позволит ему заработать 158 миллионов долларов в течении 5 лет.
Таким образом, 23-летний баскетболист подписал самый прибыльный контракт в истории латвийского спорта. Этот контракт также стал самым крупным в истории клуба из Далласа.
Ранее самый крупный контракт в истории латвийского спорта принадлежал бывшему баскетболисту НБА Андрису Биедриньшу, который в 2008 году подписал 6-летний договор с "Голден Стэйт Уорриорз" на сумму 62 миллиона долларов.
Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент латвийский баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.
В январе этого года Порзиньгис в результате обмена перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас". После этого руководство техасской команды сообщило, что рассчитывает на латвийского баскетболиста в долгосрочной перспективе.