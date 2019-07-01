Пн, 1.07.2019
В детских комнатах Кима Чен Ына и его братьев было так много конструктора Lego, что им понадобилось бы несколько лет, чтобы собрать его. Из книги "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына"

Подешевел газ для домохозяйств

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

С сегодняшнего дня снижается тариф на природный газ для домохозяйств, пользующихся услугами предприятия Latvijas gāze, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas gāze.

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа, дифференцированный конечный тариф с НДС уменьшается на 15,7% - с 0,65766 евро до 0,55436 евро за кубометр, а для домохозяйств, потребляющих 250-500 кубометров, конечный тариф снижается на 16,7% - с 0,61973 евро за кубометр до 0,51643 евро.

В то же время для домохозяйств, потребляющих от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, конечный тариф уменьшается на 22,6% - с 0,45728 евро за кубометр до 0,35399 евро.

Фиксированная часть платежа за природный газ во втором полугодии останется прежней.

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