Вареники "ленивее ленивых": просто и вкусно!
"Ленивые вареники необычным способом - получаются еще ленивее ленивых. Поэтому теперь вы сможете подать их не только на ужин, но даже на завтрак или полдник", - написала в комментарии к новому видеорецепту на своем YouTube-канале Наталья Калнина.
"Стол и руки пачкать не придется! Теперь готовлю только так - без раскатки", - уточнила автор рецепта. Заманчиво звучит? Попробуйте!
Ингредиенты: творог - 400 г, яйца - 2 шт., мука – 200-250 г, соль - 1/2 ч. л., сахар - 2 ст. л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!