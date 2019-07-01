Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" машет всем ручкой, в РФШ не могут собрать кубик Рубика

В центральном матче тура юрмальский "Спартак" принимал в Слоке РФШ и добился победы с минимальным счетом 1:0. Все решил гол-красавец француза Габриэля Шарпентье на 67-й минуте. С его выстрелом в самую "девятку" метров с 14 голкипер рижан Дмитрий Григорьев справиться не смог.

В итоге счет так и не изменился, "Спартак" набрал три очередных очка и уже вплотную приблизился к рижанам, от которых их отделяют теперь два очка (31 против 29). Вообще, такое складывается впечатление, что в РФШ произошел системный сбой. Причем не сегодня и не вчера, а чуть раньше. После семи побед кряду на старте первенства последовал очень слабый отрезок: две победы, четыре ничьи и пять поражений в следующих 11 матчах.

В РФШ мало того, что никак не могут сложить свой кубик Рубика, так все отчетливее становится понятно - Вальдас Дамбракускас и не знает, как это сделать.

Вот и получается, что состав РФШ все время усиливается, а результаты падают. Для команды это опасно, так как и глазом не успеют в ней моргнуть, как "Рига" уйдет в такой отрыв, что уже не догонишь.

На следующий день "Рига" наглядно продемонстрировала, что с атакой, в отличие от РФШ, у нее все в порядке - 4:0 победа на стадионе "Сконто" над "Меттой". На самом деле чемпион страны всегда мучился со "студентами", но на этот раз просто разорвал аутсайдера "Вирслиги", не дав тому ни единого шанса. И что первое бросается в глаза, в "Риге" новички как раз заметны. В матче с "Меттой" счет, к примеру, открыл украинский нападающий Роман Дебелко.

По большому счету интрига в этой встрече, в которой номинальными хозяевами считались футболисты "Метты", сохранялась лишь до середины второго тайма, пока Филипе Бризола не удвоил результат. Команда Михаила Конева затем забила еще два мяча, довела счет до разгромного, одержав четвертую победу в последних пяти матчах и помахав ручкой конкурентам. Попробуй теперь догони такую "Ригу" (у РФШ 31 очко против 37 у "Риги")...

Наконец-то заиграл "Вентспилс", который смог прервать поступь набравшей ход "Елгавы" (при белорусе Олеге Кубареве елгавчане до этого одержали две победы кряду) - выездная победа со счетом 2:1.