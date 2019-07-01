Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" машет всем ручкой, в РФШ не могут собрать кубик Рубика

Очередной, 20-й тур чемпионата Латвии по футболу может стать неким водоразделом. Начну с того, что "Рига" уходит в отрыв, так как его главный конкурент РФШ продолжает раздаривать очки налево и направо. Юрмальский "Спартак" включается в чемпионскую гонку, а вот "Даугавпилс", похоже, все крепче застревает в болоте аутсайдеров. Ну и очень интересно будет понаблюдать в третьем круге за дуэлью двух курземских клубов "Вентспилса" и "Лиепаи", правда, пока что в середине турнирной таблицы.
В центральном матче тура юрмальский "Спартак" принимал в Слоке РФШ и добился победы с минимальным счетом 1:0. Все решил гол-красавец француза Габриэля Шарпентье на 67-й минуте. С его выстрелом в самую "девятку" метров с 14 голкипер рижан Дмитрий Григорьев справиться не смог.
⏯️ VIDEO: @fkspartaks uzvaras vārti spēlē pret @RFSDaily ⚽️ Gabriel Charpentier (67')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #SPAvsRFS pic.twitter.com/SxFrgplBXR— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 29, 2019
В итоге счет так и не изменился, "Спартак" набрал три очередных очка и уже вплотную приблизился к рижанам, от которых их отделяют теперь два очка (31 против 29). Вообще, такое складывается впечатление, что в РФШ произошел системный сбой. Причем не сегодня и не вчера, а чуть раньше. После семи побед кряду на старте первенства последовал очень слабый отрезок: две победы, четыре ничьи и пять поражений в следующих 11 матчах.
В РФШ мало того, что никак не могут сложить свой кубик Рубика, так все отчетливее становится понятно - Вальдас Дамбракускас и не знает, как это сделать.
Вот и получается, что состав РФШ все время усиливается, а результаты падают. Для команды это опасно, так как и глазом не успеют в ней моргнуть, как "Рига" уйдет в такой отрыв, что уже не догонишь.
На следующий день "Рига" наглядно продемонстрировала, что с атакой, в отличие от РФШ, у нее все в порядке - 4:0 победа на стадионе "Сконто" над "Меттой". На самом деле чемпион страны всегда мучился со "студентами", но на этот раз просто разорвал аутсайдера "Вирслиги", не дав тому ни единого шанса. И что первое бросается в глаза, в "Риге" новички как раз заметны. В матче с "Меттой" счет, к примеру, открыл украинский нападающий Роман Дебелко.
⏯️ VIDEO: Noskaties @RigaFC_Official visus 4 vārtu guvumus šīs dienas spēlē pret @FSMETTA (4:0).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 30, 2019
⚽️ Roman Debelko (6'), Felipe Brisola (62'), Benson Fazili (69') (OG), Deniss Rakels (74')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #METvsRIG pic.twitter.com/gIl8Gvy6oI
По большому счету интрига в этой встрече, в которой номинальными хозяевами считались футболисты "Метты", сохранялась лишь до середины второго тайма, пока Филипе Бризола не удвоил результат. Команда Михаила Конева затем забила еще два мяча, довела счет до разгромного, одержав четвертую победу в последних пяти матчах и помахав ручкой конкурентам. Попробуй теперь догони такую "Ригу" (у РФШ 31 очко против 37 у "Риги")...
Наконец-то заиграл "Вентспилс", который смог прервать поступь набравшей ход "Елгавы" (при белорусе Олеге Кубареве елгавчане до этого одержали две победы кряду) - выездная победа со счетом 2:1.
Самое большое удивление, на самом деле, не долгожданная победы "желто-синих", которые снова в игре (24 очка и пятое место), а тот факт, что в этом матче у гостей на поле вышли только три легионера (россиянин Павел Осипов, бразилец Лукас Резенде и Альсена из Гаити).
Все остальные игроки, включая выходивших на замену, а это всего десять человек - с латвийскими паспортами. Получается, не в легионерах счастье? Судьбу матча вновь решил "джокер" Даниил Улимбашев (вернулся в команду пару недель назад), который сполна платит тем, что ему здесь полностью доверяют, в отличие от лиепайских тренеров (Улимбашев отличился и в прошлом туре со "Спартаком"). Его гол на 87-й минуте и принес "Вентспилсу" три очка, на время потушив пожар.
⏯️ VIDEO: Noskaties Spēles @fkjelgava - @fkventspils_ (1:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 30, 2019
⚽️ JEL: Yael Eisden (51')
⚽️ VEN: Romāns Mickevičs (23'), Daniils Ulimbasevs (87')#optibetvirsliga #virsliga2019 #futbols #optibet #JELvsRIG pic.twitter.com/VenLW4cHAC
Матч "Валмиеры" и "Даугавпилса", который завершился вничью 1:1, на фоне остальных, был самым блеклым. У гостей вновь не забил азербайджанец Вугар Аскеров, а это, как показывает практика, гарантированная потеря очков.
Клуб из Латгале медленно, но верно ползет вниз. И, кажется, это тенденция надолго.
"Валмиера", которая за неделю лишилась сразу нескольких ведущих латвийских игроков, пытается восполнить потери привозом африканцев (сразу три легионера из Нигерии на днях были заявлены в состав этой команды). Но пока что у команды Тамаза Пертии игра все равно не клеится. Обороты уже не те, что в первой половине первенства "Вирслиги". А потому "Валмиера" все ближе не к призовой тройке, а ко второму эшелону. А сзади уже подкрались и "Вентспилс", и "Лиепая", готовые перехватить инициативу.
И в заключении тест на зрение. Взгляните на список бомбардиров "Вирслиги" - вы видите в первой десятке хоть кого-то с латвийскими именами? Не видите? И я не вижу. Такого уже и не припомнить. О чем это? О том, что это еще одна головная боль для тренеров не только национальных сборных страны, но и остальных.
Картина печальная, если мы говорим о перспективах. Голы-красавцы в исполнении легионеров (Нигерия, Россия, Австрия, Сербия, Хорватия, Словакия, Бразилия) - это здорово, но хочется среди таких мастеров увидеть и знакомые лица. Ау, где вы!
Топ-10 бомбардиров "Вирслиги":
- Тосин Айегун ("Вентспилс") - 8 мячей,
- Вугар Аскеров ("Даугавпилс"), Тамирлан Джамалутдинов ("Метта") - по 7,
- Томас Шимкович (РФШ) - 6,
- Дарко Лемаич и Томаш Малец (оба - РФШ), Тин Вукманович, Ришлорд Эннин и Неманья Белакович (все - "Спартак") - у всех по 5,
- Филипе Бризола ("Рига") - 4.