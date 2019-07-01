Треть производителей "зеленой" энергии лишили господдержки

В сотрудничестве с публичным торговцем и оператором системы Enerģijas publiskais tirgotājs Минэкономики в июне провело на более чем 300 работающих на основе обязательной закупки электростанций проверки, оценивая соответствие схем электрического подключения требованиям нормативных актов. По итогам проверки схемы подключения 134 электростанций были признаны не соответствующими установленным требованиям.

"До тех пор, пока не будет получено уточнение принципиальных электрических подключений электростанций и устранены несоответствия, для этих станций, а также 13 электростанций, которые вообще не представили схемы подключения, приостановлена государственная поддержка", - сообщил в министерстве.

Министр экономики Ральф Немиро подчеркнул, что поддержка приостановлена до тех пор, пока электростанции не изменят свою деятельность.