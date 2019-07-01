Пн, 1.07.2019
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В Екабпилсе из горящего дома спасли пять человек и кота

Иллюстративное фото

ФОТО: Felicija/TVNET

В воскресенье из горящего дома в Екабпилсе были спасены пять человек и кот, сообщает агентство LETA.

Пожар произошел в жилом доме на аллее Драудзибас. Там открытым пламенем горели два балкона, образовалось сильное задымление.

Со спасательными масками пожарные из задымленного здания по лестнице спасли трех человек, еще двое были сняты с пятого этажа с помощью автоподъемника. Кроме того, в одной из квартир пожарные спасли кота.

До прибытия Пожарно-спасательной службы из здания своими силами эвакуировались еще пять человек.

В свою очередь в Иецавском крае в воскресенье загорелся лес. Спустя более пяти часов возгорание локализовали, его площадь составила 2,47 гектаров. Работы по тушению продолжаются.

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