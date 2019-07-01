В Екабпилсе из горящего дома спасли пять человек и кота

Пожар произошел в жилом доме на аллее Драудзибас. Там открытым пламенем горели два балкона, образовалось сильное задымление.

Со спасательными масками пожарные из задымленного здания по лестнице спасли трех человек, еще двое были сняты с пятого этажа с помощью автоподъемника. Кроме того, в одной из квартир пожарные спасли кота.

До прибытия Пожарно-спасательной службы из здания своими силами эвакуировались еще пять человек.