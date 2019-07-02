В этом месяце, 20 июля, исполнится ровно 21 год с тех пор, как произошел самый громкий и, как признают сами полицейские, загадочный случай похищения ребенка в истории Латвии. Теплым июльским вечером неизвестный мужчина с черным велосипедом увел с детской площадки в Салдусе 10-летнюю Даце. С того дня никто больше не видел девочку. Сейчас ей было бы 32 года. Портал TVNET, в рамках серии "Пропавшие дети Латвии", публикует статью об одном из самых громких случаев исчезновения в нашей стране. Статья была написана 20 июля 2017 года.

Это был первый и до сих пор необъяснимый случай похищения детей в истории Латвии. Странно, что незнакомца на черном велосипеде ни раньше, ни после происшествия никто не видел - он словно появился из ниоткуда, и исчез в никуда, оставив после себя разрушающее горе и сотни оставшихся без ответа вопросов. Возможно, он в настоящее время передвигается на общественном транспорте в одном из латвийских городов, стоит в очереди в молочном магазине, проезжает мимо по улице, храня темную тайну, о которой никто не подозревает.

Ее увели в теплый июльский вечер

Вечер 20 июля 1998 года ничем не отличался от любого другого дня в маленьком Салдусе. Это был понедельник. Дети играли во дворе, родители готовили ужин, кто-то отправился на прогулку с собакой, другой - ковырялся в огороде на заднем дворе дома. После 17:30 десятилетняя Даце вместе с двумя другими детьми - десятилетним Кришьянисом и пятилетней Лизой - играли у школы-интернат Cieceres.

Подошел молодой человек, который тянул за собой черный велосипед. Они начали мило беседовать. Мужчина сел рядом с детьми, наблюдал, как они играют. Курил. Потом сказал, что ему нужно поговорить с Даце.

Другие дети сказали, что будут ждать Даце на качелях, потому что в 19 часов она должна быть дома. Не дождались.

йDace Ramate - tāda viņa izskatījās toreiz, tagad viņai būtu 30. ФОТО: Dita Deruma

"Я хорошо запомнил эту дату - это произошло незадолго до окончания чемпионата мира по футболу", - спустя почти 20 лет рассказывает тогдашний начальник криминальной полиции Салдусского районного Арнис Гайлис. По его словам, похищение маленькой Даце стало самым тяжелым бременем жизни полиции, не дающее спокойствия и по сей день.

"В тот день все было хорошо для преступника. Обычно в парке Калнсета много людей, даже в вечернее время - в школе-интернате Cieceres летом живут спортсмены, в парке гуляют мамочки с колясками, велосипедисты. В тот вечер никого не было.

Кто этот чужак с велосипедом?

В первый момент не было причин поднимать панику. Дети часто "пропадают" у друзей, родственников. Только на следующий день свидетель рассказал, что видел мужчину, который увез девочку на велосипеде.

Школа-интернат Ciecere. ФОТО: Dita Deruma

Это был совершенно новый тип преступления, с которым столкнулось недавно получившее независимость латвийское государство. Если в западном мире, например, американское общество давно привыкло к фотографиям пропавших детей на упаковках молока, то Латвия была с подобным незнакома.

Всю ночь девочку искала полицию Салдуса. На следующий день в поиски были вовлечены Земессардзе и собаки. Каждый метр парка Калнсета был обыскан. Полиции удалось выяснить примерное направление, куда могли увезти девочку - через парк, где находится шоссе Лиепая-Рига. Здесь ее следы окончательно исчезали. Затем полиция допросила всех водителей такси и автобусов. Поскольку местный автобус по маршруту Броцени-Салдус ходил регулярно, кто-то на дороге должен был ее заметить. Но не заметил.

Территория школы-интернат Ciecere. ФОТО: Dita Deruma

Посадили в машину и увезли в неизвестном направлении? Похоронили где-то в соседнем лесу? Версии в местных СМИ выдвигались самые разнообразные, а с годами они становились все более фантастическими. Единственный свидетель, который видел девочку с мужчиной в то время, сказал, что не было похоже, будто она идет с ним против своей воли. Ничего подозрительного, наверное, поэтому никто не обратил на них внимания.

ФОТО: Dita Deruma

Позже, несколько детей из Салдуса рассказывали своим родителям, что 20 июля к ним подходил незнакомец, который предлагал купить мороженое, приглашал вместе собирать цветы и обещал показать собаку. Никто из детей не отозвался на предложение незнакомца. Кроме Даце.

Однако показания детей были неопределенными, вероятно, из-за атмосферы царившей в воздухе в то время и распространяющимся слухам.

Полиция была убеждена, что незнакомец не был местным, потому что в городе, где люди знали не только друг друга, но и каждую собаку и кошку, описание человека не подходило ни к одному из жителей.

Мужской фоторобот был создан после описания десятилетнего Кришьяниса. Мальчика доставили в Ригу к художнику, который рисовал портреты подозреваемых в полиции.

Фоторобот чужака ФОТО: Dita Deruma

Черты подозреваемого: возраст - 20-30 лет, рост 175-180 сантиметров, губы пухлые, правая щека с прыщами или рубцами, темно-серые волосы средней длины, немного кудрявые. Говорил по-латышски. Одежда серая, довольно неряшливая. Передвигался на черном велосипеде, вероятно, "Украина-2", задний брызговик белого цвета, деформирован.

Без интернета, мобильных телефонов и социальных сетей

"В первую неделю поисков дома удалось побыть всего несколько часов. Мы искали до поздней ночи и, с первыми лучами солнца, начали снова", - вспоминает Гайлис. В Салдусе днем и ночью дежурная группа специального назначения готовилась отправиться на поиски или проверки подозрительных людей в любое время. Слухи о маньяке быстро распространились по городу.

Pēc liecinieku liecībām vīrieša fotorobotu zīmēja policijas mākslinieks no Rīgas. ФОТО: Dita Deruma

В отличие от поисков Ивана Берладина, в то время у полиции не было большого числа добровольцев, ни армии, ни технологий, ни вертолета. В помощь госполиция прислала специально обученную собаку для поиска трупов. В то время мобильными телефонами пользовались только некоторые старшие офицеры полиции, интернет в Латвии был в "зачаточном состоянии", он был доступен только немногим "избранным", не говоря уже о социальных сетях. Новостных порталов не было, в сельских районах также не было телевизора в каждом доме. Информация о пропавшей девочке распространялась среди местных, а затем в национальных газетах, на телевидении и по радио.

Даце была объявлена в международный розыск. Девушку искали в 178 государствах-членах Интерпола - во всех европейских странах, США и Канаде, а также в странах риска, где могут быть отдельные лица или группы, вовлеченные в международную торговлю детьми. Все те, кого когда-то задерживали или подозревали в похищении детей, были проверены. Ни одной зацепки.

Несколько лет спустя появились слухи, что кто-то видел, как она танцует стриптиз на круизном корабле, но Интерпол не имел никаких известий о пропавшей Даце все эти годы.

Ложные виновные

Со временем начали появляться "виновные". Через четыре года после исчезновения девочки в ее убийстве признался пожизненно заключенный Лаймонис Дагис. Он рассказывал, что тело жертвы бросил в озеро Циецере. Полиция отреагировала молниеносно. Озеро было осмотрено финскими водолазами. Без результатов. Позже полиция пришла к выводу, что показания Дагиса не совпадали с рассказами очевидцев. Несколько лет спустя он повторил свои показания в том, что убил Даце, но все его ссылки на местонахождение тела девочки по-прежнему вводили в заблуждение. Карлис Сержант, пресс-секретарь тюрьмы, объяснил, что из-за скуки пожизненно заключенные часто признаются в каких-нибудь раскрученных СМИ преступлениях.

Как и в случае с исчезновением Ивана Берладина, после похищения Даце в полицию обратились ряд "провидцев". "Это было время, когда всевозможные экстрасенсы появлялись как грибы после дождя", - вспоминает Гайлис. Полиция также реагировала на все их указания.

"Были дни, когда новая информация поступала только от провидцев. Но мы снова брали лопаты и ехали проверять", Гайлис лишь подтверждает заявление организации bezvests.lv о том, что еще ни одно видение ясновидящих не дало результатов.

С самого начала полиция понимала, что было совершено преступление - убийство или похищение. В то время не было опыта поиска пропавших детей. "Методология поиска была разработана еще в советские времена, но практическая сторона была на наших плечах".

Не вписываясь в рамки, о которых мы привыкли думать

Также, как и во время исчезновения Ивана, люди были очень отзывчивы, вспоминает Гайлис. Был задержан каждый подозрительный мужчина в городе. Был случай, когда задержали человека, который сидел на детской площадке и смотрел на детей. Женщина, заметившая его, немедленно сообщила в полицию, но это оказался местный житель, у которого было договорено о встрече в этом месте.

Однако истории исчезновения маленького Ивана и Даце имеют что-то общее - и в то время, и сейчас люди не обратили внимания на тот факт, что мужчина с девочкой на багажнике велосипеда является сигналом бедствия, как и маленький мальчик один в автобусе, на остановке и на лесной дороге.

ФОТО: Dita Deruma

Гайлис считает, что Даце убита - перевозить ребенка через море или границу было бы рискованно, и кто-то бы это заметил. С другой стороны, всем известен жуткий случай с тремя девушками в США. Три молодые женщины - Мишель Нейт, Аманда Берия и Джин Дехесус - исчезли в штате Огайо, США, в Кливленде в период с 2002 по 2004 год. Они были похищены бывшим водителем школьного автобуса Ариэлем Кастро, который насиловал и удерживал девушек до 6 мая 2013 года, когда им удалось сбежать.

"Во всем, что произошло, есть определенная мистика. Это не вписывается в рамки, о которых мы привыкли думать", - говорит Гайлис.

Однако в 2008 году выяснилось, что похищение маленькой Даце не был беспрецедентным случаем в Латвии. Оказалось, что 16 лет назад женщина в Даугавпилсе похитила полуторамесячного младенца, которого она растила как своего ребенка. 16-летний парень с вымышленным персональным кодом оказался тем самым пропавшим в декабре 1992 года ребенком, что подтвердилось анализом ДНК. Несмотря на то, что у него не было документов, удостоверяющих личность, он был принят в школу. Матери удалось скрыть этот факт от родственников и друзей, но она призналась, что ребенка воспитывал ее муж, который на тот момент уже умер. В один день он принес младенца домой и поставил ее перед фактом. Женщина понятия не имела, где он взял ребенка.

Все еще загадка

Исчезновение Даце до сих пор остается загадкой для полицейских и криминологов Латвии. Декан юридического факультета Рижского университета им. Страдыня, криминолог, профессор Андрей Вилкс был персонально связан с делом Даце. В начале 2000 года он работал в Комитете по безопасности и порядку Рижской думы, и к нему обратился дедушка Деце, который долго искал внучку после ее исчезновения - собирал всю информацию об обстоятельствах исчезновения; в его распоряжении были фотографии похожей на Даце девочки, которую якобы видели в Швеции. Была информация, что ее увезли на пароме.

По словам криминолога, похищение Даце хорошо вписывалось в криминогенную ситуацию Латвии тех лет. В девяностые годы, со сменой государственного строя, механизма управления и форм собственности, возник определенный вакуум. При смене государственного строя изменилась деятельность учреждений, происходило уничтожение государственной собственности, было изменено нормативное регулирование, деформировано правовое сознание. В новых условиях применение новой системы ценностей было невозможно. Это способствовало вседозволенности, которая была наиболее заметной в криминальной среде, с быстро растущей преступностью и применением насилия. Самый высокий уровень убийств за всю историю существования Латвии был зафиксирован в 1994 году - 400 убийств за год.

Аналогичная ситуация была в просоциальной среде - были разрешены действия, имеющие криминальный оттенок - мошенничество, захват собственности, реидеризм. Каждый делал то, что хотел.

"При оценке исчезновения Даце есть две версии - возможно, это был несчастный случай, в результате которого она погибла - вероятно, ее сбили на близлежащем шоссе, а останки увезли в неизвестном направлении. Вторая версия - ее действительно похитили. Акцент только на версии о том, что девушку похитили, не является правильным с точки зрения практического расследования. Если это было похищение, оно было прекрасно организовано", - говорит Вилкс.

Вилкс признает, что в Латвии могут быть так называемые "случаи скрытого похищения детей", которые остаются неизвестными. Например, в социально неблагополучных семьях и семьях с криминальным прошлым не очень обеспокоены исчезновением своих детей. Он также отмечает, что нашей стране не является чуждым также торговля органами, однако чаще связано со взрослыми, а не с несовершеннолетними. Были случаи, когда в конце девяностых у мертвых извлекали органы без согласования с родственниками.